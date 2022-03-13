يطبع قبلة على خدها.. أحدث ظهور لـ نور عمرو دياب مع خطيبها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت نور ابنة الفنان عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورتين جديدتين بصحبة خطيبها.

نور نشرت الصور عبر خاصية القصص القصيرة، ووضعت على الأولى رمز القلب، وفي الثانية ظهر خطيبها وهو يطبع قبلة على خدها.

وكانت نور عمرو دياب، أعلنت في 10 أغسطس 2021، عن خطبتها من خلال بث مباشر عبر موقع "إنستجرام"، معربة عن سعادتها بالتجهيز للانتقال للعيش بجنوب لندن بصحبة خطيبها.

وقالت نور دياب آنذاك، إنها سوف تكشف عن خاتم خطبتها الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها لا ترتدي خاتم الخطوبة بعد تعديلات به، بسبب فقدانها بعض الوزن.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها: "جانا"، "كنزي"، "عبدالله".