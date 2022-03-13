رغم الخلاف بينهما.. حورية فرغلي توجه رسالة لشقيقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرصت الفنانة حورية فرغلي على توجيه رسالة لشقيقتها، رغم الخلاف بينهما، طالبة منها أن تتحدث إليها أو تأتي لزيارتها.

وسألت المذيعة أسما إبراهيم مقدمة برنامج "حبر سري" حورية، إذا ما كانت من الذين يميلون إلى الصلح بعد الخلاف، لترد الأخيرة "بتصالح بسرعة ولو اتخانقنا بنسى احنا اتخانقنا ليه".

ووجهت رسالة لشقيقتها، قالت فيها "يا حبيبتي كلميني انتي عارفة نمرتي وعنواني وانا هناك على طول، وهبقى مبسوطة لو كلمتيني"، لافتة أنها كانت تقيم في قطر وتعيش الآن في الإسكندرية، وأن أسرتها من الأساس من محافظة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن حورية فرغلي عادت مؤخرًا للعمل والتمثيل، وشاركت في بطولة مسلسل "أيام" الذي عُرض على منصة شاهد VIP، وعلى قناة MBC مصر، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: رياض الخولي، وشيري عادل.