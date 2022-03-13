ننشر قائمة مسلسلات رمضان والقنوات الناقلة لها (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالى:

تختتم القنوات الفضائية المختلفة استعداداتها للموسم الرمضاني المقبل، حيث استقرت القنوات على المسلسلات والبرامج التي من المقرر عرضها على شاشاتها بعد أقل من شهر.

ويستعرض الخليج 365 في هذا التقرير أبرز المسلسلات الرمضانية والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

قناة أون

استعدت قنوات أون لشهر رمضان المبارك بعدد من المسلسلات منها:

- الكبير أوي الموسم السادس بطولة أحمد مكي.

- مسلسل"دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، وإنتاج شركتي "المتحدة"و"الباتروس"، قصة وإخراج مجدي الهواري، والمقرر عرضه في رمضان على قنوات الحياة و ONومنصة watch it.

- مسلسل "يوتيرن" بطولة ريهام حجاج ، وإنتاج شركتي " المتحدة"و" العدل جروب"، و تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، ومن المقرر عرضه على قنوات "الحياة"و"ON"و"CBC" و"المحور" والتلفزيون المصري ومنصة "Watch it".

- "أحلام سعيدة" بطولة يسرا وغادة عادل ومي كساب وشيماء سيف، وتأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركتي "المتحدة" و"العدل جروب"، ومن المقرر عرضه على ON وON dramaومنصة watch it ومنصة شاهدShahid.

قناة الحياة

واستعدت قناة الحياة للشهر الكريم بعدد من المسلسلات منها:

- مسلسل" جزيرة غمام" بطولة طارق لطفي ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد آمين ومجموعة كبيرة، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركتي" المتحدة" و"سينرجي"، والمقرر عرضه في رمضان حصريا على قنوات "الحياة" ومنصة "watch it".

- مسلسل "دايمًا عامر" بطولة مصطفى شعبان.

- مسلسل "ملف سري" بطولة هاني سلامة.

- مسلسل "يوتيرن" بطولة ريهام حجاج.

- مسلسل"في بيتنا روبوت٢" بطولة عمرو وهبة وهشام جمال وشيماء سيف وليلى زاهر. (حصريا).

قناة dmc

كما استعدت قناة dmc لشهر رمضان بعدد من المسلسلات منها:

- " المشوار" بطولة محمد رمضان، والمقرر عرضه في رمضان على قنوات "DMC" ومنصة "Watch it"، وأيضا منصة شاهد (خارج مصر).

- مسلسل "العائدون" بطولة أمير كرارة ويُعرض على قنوات "DMC" ومنصة "Watch it".

- مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني ومن المقرر عرضه على "DMC" وDmc دراما ومنصة"watch it",، ومنصة شاهد خارج مصر.

- مسلسل "ملف سري" بطولة هاني سلامة.

- مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوي.

قناة cbc

استعدت قناة cbc للموسم الرمضاني بعدد من المسلسلات هي:

- مسلسل "suits بالعربي" بطولة أسر ياسين وأحمد داود. (حصريا)

- مسلسل "ملف سري" بطولة هاني سلامة.

- مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوي

- مسلسل "يوتيرن" بطولة ريهام حجاج.

- مسلسل" فاتن أمل حربي" بطولة نيللي كريم. (حصريا)

قناة mbc مصر

استعدت قناة mbc مصر للموسم الرمضاني بعدد من المسلسلات منها:

- "رانيا وسكينة" بطولة روبي ومي عمر والمقرر عرضه على شاشة MBC ومنصة شاهد Shahid Vip.

- مسلسل "توبة" من بطولة عمرو سعد وماجد المصري ودياب وصبا مبارك و أسماء أبو اليزيد.

- مسلسل "المداح" الجزء الثني بطولة حمادة هلال وكمال أبو رية.

- مسلسل "بطلوع الروح" بطولة إلهام شاهين ومنة شلبي.

- مسلسل"مين قال" بطولة جمال سليمان ونادين وأحمد داش وديانا هشام ومجموعة أخرى ، من تأليف مريم نعوم ، وسيناريو مجدي أمين، وإخراج نادين خان.

- مسلسل"وسط البلد" أول سوب أوبرا.

قناة المحور

استعدت قناة المحور للموسم الرمضاني بعدد من المسلسلات منها:

- مسلسل بابلو بطولة حسن الرداد ومن تأليف حسان دهشان، وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

- مسلسل"يوتيرن" بطولة ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وصفاء الطوخي وعبير صبري وكريم قاسم ومحمد الكيلاني.

- مسلسل "ملف سري" بطولة هاني سلامة ومحسن محيي الدين وماجد المصري وإدوارد و ميرهان حسين وعائشة بن أحمد.

قناة النهار

- مسلسل وجوه بطولة حنان مطاوع وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج معتز حسام.

برامج

- عرض (الموسم الرابع) من برنامج"العباقرة عائلات" مع عصام يوسف على شاشة "القاهرة والناس" في رمضان.

- الإعلامية أسما إبراهيم تقدم حلقات خاصة في رمضان من برنامجها"حبر سري" على "القاهرة والناس".