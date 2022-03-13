الأرقام تكرّس رونالدو كأفضل هداف في التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ 40 دقيقة

سطّر النجم كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد اسمه في كتب التاريخ وبات أفضل هداف في منافسات كرة القدم للمحترفين بعدما وصل إلى 807 أهداف بعد تسجيل ثلاثية في الفوز 3-2 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت.

ويُعد لقب الهداف التاريخي لكرة القدم على مر العصور مثيرا للجدل، ولا يحتفظ الاتحاد الدولي “فيفا” بسجل رسمي، لكنه يقدر وصول المهاجم النمساوي-التشيكي إلى 805 أهداف خلال الفترة 1931-1955.

وسجل رونالدو الهدف الأول في أولد ترافورد بتسديدة هائلة في الدقيقة 12، ليعادل الرقم القياسي.

واجتاز رونالدو رقم بيكان بعدما تابع كرة عرضية من جيدون سانشو وسجل من مدى قريب لتصبح النتيجة 2-1، بينما أشعل احتفالات المشجعين بتسجيل هدف الانتصار قرب النهاية بضربة رأس.

وهذه المرة 59 التي يسجل فيها رونالدو ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، لكنها أول مرة مع يونايتد بعد العودة وعقب رحيله في 2008. وجاءت أهداف رونالدو مع سبورتنغ لشبونة ويونايتد وريال مدريد ويوفنتوس ومنتخب البرتغال.

وكان الاتحاد التشيكي لكرة القدم قال إن مجموع أهداف بيكان يبلغ 821 هدفا بعد مراجعة الإحصاءات.

وسجل البرازيليان بيليه وروماريو أكثر من ألف هدف خلال مسيرة حافلة، لكن هذه الإحصاءات ترتبط بمباريات للهواة ومباريات غير رسمية، إلى جانب مباريات ودية.