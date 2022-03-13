مدرب تشيلسي يعلّق على “أزمة العقوبات”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ 43 دقيقة

علق المدير الفني لنادي تشيلسي، الألماني توماس توخيل على العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية مؤخرًا على مالك النادي رومان أبراموفيتش، وعلى البلوز أيضًا في الصفقات وبيع التذاكر.

وقال توخيل، في تصريحات أبرزتها شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية: “لا أعرف إذا كنت قلقًا، لكننا على علم بالوضع الذي يتغير كل يوم تقريبًا. لا يمكننا فعل الكثير حيال ذلك”.

وأضاف: “ما زلت سعيدًا بوجودي هنا، أنني مدرب لفريق قوي. أعلم أن هناك الكثير من الضوضاء لكن ما زلنا نسمح لأنفسنا ببذل قصارى جهدنا للتركيز على كرة القدم فقط”.

وتابع: “العودة إلى خوض مباريات الدوري الإنجليزي بمثابة مصدر ارتياح لك وللاعبين عقب العقوبات؟ الراحة تعني أننا كنا نعاني بسبب كل المعلومات والأخبار الموجودة هنا”.

واختتم: “حدث تغيير كبير من الأمس إلى اليوم، لكن لا يمكننا التأثير عليه، كما أننا لم نتسبب في الموقف. في الوقت الحالي، يبدو أن العمل في المجال الرياضي داخل النادي محمي إلى حد ما”.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قد أعلنت في بيان، أمس السبت، أن مجلس إدارتها أبعد رومان أبراموفيتش من منصب مدير النادي اللندني.

وجاء في بيان الرابطة: “عقب فرض الحكومة البريطانية عقوبات عليه استبعد مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رومان أبراموفيتش من منصب مدير نادي تشلسي لكرة القدم”.

وأضاف البيان: “لن يكون لقرار مجلس الإدارة تأثير على قدرة النادي على التدريب وخوض مبارياته كما جاء في الترخيص الذي أصدرته الحكومة البريطانية والذي ينتهي في 31 مايو 2022”.

وجاء القرار بعد أن فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على أبراموفيتش عقب اجتياح روسيا أراضي أوكرانيا المجاورة باعتباره أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن رغم أنه ينفي وجود مثل هذه العلاقة.