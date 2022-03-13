تصريح الامير وليام عن الحرب لم يمر مرور الكرام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 13 - مارس - 2022 12:08 مساءً

بعد تصريحات الامير البريطاني وليام حول الحرب الروسية والاوكرانية، في اعتباره ان اراقة الدماء في اوكرانية غريبة على اوروبا، ولا تشبه الصراعات التي تحدث في قارتي آسيا وإفريقيا، وذلك في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء الوطنية للمملكة المتحدة على لسان وليام خلال زيارته وزوجته كيت ميدلتون متطوعين في المركز الثقافي الأوكراني في لندن، هذا التصريح لم يمر مرور الكرام.

حملة انتقادات لاذعة طالت تصريحاته بعدما اعتبر أنه بالنسبة لجيله، انه من الغريب جدا رؤية هذا في أوروبا، في إشارة منه إلى ما يجري في أوكرانيا، كما تابع قائلا: “نحن جميعا وراءكم، نريد أن نفعل المزيد للمساعدة، ونشعر بعدم الجدوى”.

إلا أن هذا التصريح لم يمر مرور الكرام، حيث واجهت تلك المقارنة وابلا من الانتقادات عبر الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم فيها الأمير بالعنصرية، وطالبه البعض باعتذار رسمي.

ولعل تلك الهجمة دفعت الصحافي ريتشارد بالمر، الذي نشر القصة الأصلية للمرة الأولى، لأن يتراجع في وقت لاحق عن أي إشارة إلى إفريقيا أو آسيا في حديث الأمير وليام، وأكد أن تصريحاته كانت “غير مسموعة”، وفقا لصحيفة “ذا إندبندنت” البريطاني.

وأعلن بالمر أن دوق كامبريدج يتحدث عن الحرب في أوروبا، ولا يبدو أنه قارنها بالصراعات في إفريقيا وآسيا، مضيفا أنه في خضم هذه الفوضى كان التعليق الذي أدلى به غير مسموع، مما أدى إلى بدء عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي، معتذراً عن الإبلاغ عن ذلك عبر الإنترنت، وفق تعبيره.

يشار إلى أنه من المقرر أن يزور الأمير وليام وزوجته منطقة البحر الكاريبي للمرة الأولى في وقت لاحق من الشهر الجاري، وسيزوران دولا من بينها جامايكا وجزر الباهاما وبليز.