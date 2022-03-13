انتقادات لبوستر محمد رمضان.. “ما تجرها ياسطى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض الفنان المصري محمد رمضان لحملة انتقادات واسعة بعد كشفه عن البوستر الرسمي لمسلسله الرمضان الجديد “المشوار”، والذي ظهر فيه وهو يحمل بيده شنطة سفر كبيرة.

وانتقد الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي رمضان بسبب حمله الشنطة على يده رغم أنها من النوع ذي العجلات قائلين له إنه من الممكن أن يسحبها بدلاً من حملها.

وعلق أحد منتقدي البوستر قائلا: “ياسطى ما تجرها هو أي كفاح وخلاص”.

ويجسد محمد رمضان شخصية شاب يدعى “ماهر” داخل أحداث المسلسل، وينتمي ذلك الشاب إلى طبقة فقيرة، كما تجسد دور زوجته الفنانة دينا الشربيني، التي تقدم شخصية “ورد”، ويتورط ماهر خلال الأحداث في تجارة الآثار، وتطارده مباحث الآثار طوال أحداث المسلسل في محاولات منه لإثبات براءته، ويشاركهما البطولة بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد كمال، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، أحمد سعيد عبدالغني، محسن منصور، سارة عبدالرحمن، تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.