شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى مع آسر ياسين فى كواليس مسلسل "suits بالعربى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ريم مصطفى عن أول صورة تجمعها بالفنان آسر ياسين فى كواليس مسلسل "suits بالعربى" الذى يتم تصويره حاليًا للعرض فى شهر رمضان المقبل حصريًا على قناة cbc ومنصة watch it، وتجسد ريم خلال أحداث شخصية كاميليا التى تعمل سكرتيرة زين (اسر ياسين) والحافظ الأول لأسراره.

مسلس"suits بالعربى" هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكى الشهير "suits" الذى تم عرض أول مواسمه عام 2011، والعمل سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش وعدد آخر من الفنانين.

ودارت أحداث النسخة الأمريكية حول "مايك روس"، الشاب الذكى الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير "هارفى سبيكتر"، فيقوم الأخير بتعينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التى قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

ويأتي تعاون ريم مصطفى مع آسر ياسين فى suits للمرة الثانية على التوالي، حيث انتهيا من مسلسل "الثمانية" المكون من 8 حلقات للعرض على إحدى المنصات الإلكترونية ويخوض به المستشار تركى آل الشيخ أولى تجاربه في التأليف الدرامى، ويشارك في بطولته خالد الصاوى، محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وظهور خاص للنجمة غادة عادل، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف، وإخراج أحمد مدحت.

وخاضت ريم مصطفى تجربة المسرح لأول مرة خلال مسرحية "فى نص الليل" التى عرضت فى موسم الرياض مؤخراً، ويشارك فى بطولتها غادة عادل، حسن الرداد، محمد عبد الرحمن "توتا" والعمل مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.