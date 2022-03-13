فيديو – روبي تكتسح إنستغرام بوصلة رقص جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة المصرية روبي متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وصلة رقص مصوّرة من داخل منازلها.

ونشرت الفنانة الشابة عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام” الفيديو الراقص، على أنغام أغنية المهرجانات “قلبي الجامد” للمغني يحيى علاء.

وحصد الفيديو خلال أقل من 24 ساعة على نشه أكثر من مليون مشاهدة، وعشرات آلاف الإعجابات، ومئات التعليقات.

وفي سياق آخر، أعربت روبي عن إعجابها بنجل خالد النبوي متوّجهة به بالقول: “لو كبير شوية كنت جيت خطبتك”.

وعلى الصعيد الفني، تستكمل روبي تصوير مشاهدها في مسلسل “ريا وسكينة” المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، من بطولتها إلى جانب مي عمر، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.