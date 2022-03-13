إطلالة نوال الزغبي في “فبراير الكويت” حديث السوشيال ميديا!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال النجمة اللبنانية نوال الزغبي تتلقى الأصداء الإيجابية حول إطلالتها في حفلها الغنائي ضمن فعاليات “فبراير الكويت” منذ يومين على مسرح الأرينا في دولة الكويت.

ونشرت نوال الزغبي على صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي صورًا جديدة من مشاركتها في “فبراير الكويت”، فظهرت بإطلالة راقية وملائمة للحدث.

وكان ظهور نوال الزغبي لافتًا، إذ اختارت لهذه المناسبة فستان طويل من اللون الأبيض كشف سحرها وجمالها وجاذبيتها فسرقت الأنظار بأناقتها الفاتنة وإطلالتها الراقية.

يذكر أن نوال الزغبي طرحت منذ أيام أغنيتها الجديدة “لسه باجي على بالك”، من كلمات أمير طعيمه وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نور، أما كليب الأغنية فحمل توقيع المخرج فادي حداد والعمل من إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.