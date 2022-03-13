فارس كرم نجم الترند على يوتيوب.. “ع موعدنا ولا شو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستمر النجم اللبناني فارس كرم بحصد نجاح أغنيته الجديدة “ع موعدنا ولا شو” التي أطلقها مؤخرًا عبر المواقع الموسيقية وموقع “يوتيوب”.

وتتصدّر أغنية “ع موعدنا ولا شو” لليوم العاشر على التوالي قائمة الترند للفيديوهات الأكثر رواجًا على “يوتيوب” في لبنان والأردن والإمارات وعدد من البلدان العربية محققةً أكثر من 3 ملايين مشاهدة.

أغنية “ع موعدنا ولا شو” من كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ. وكليب الأغنية تولى إخراجه جو بو عيد في فكرة مميّزة تليق بأجواء الأغنية، فاستطاع أن يقدّم عملًا رومانسيًا لا يخلو من البهجة والكوميديا في آن.

يذكر أن أغنية “ع موعدنا ولا شو” هي بين مجموعة من الأغنيات التي سيطرحها فارس كرم تباعًا في الفترة المقبلة ضمن استراتيجية فنية وتسويقية وضعها بالتنسيق مع شركة “روتاتا”.