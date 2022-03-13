بالفيديو- أول ظهور لغادة عادل بعد العارض الصحي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة الكبيرة يسرا، عبر حسابها الخاص بـ”إنستغرام”، مقطع فيديو من احتفال شركة العدل غروب وفريق مسلسها الرمضاني بعيد ميلادها.

وعلقت يسرا على الفيديو قائلة: “كل سنة وأنا فرحانة بيكم وبمحبتكم ليا ربنا مايحرمنيش من حبكم.. كل سنة احتفالكم بيا بيكون له أثر كبير ومختلف على قلبي سعيدة ومحظوظة بوجودكم في حياتي .. بحبكم من كل قلبي ربنا يخليكم ليا العمر كله”.

وشهد الفيديو الظهور الأول للنجمة غادة عادل بعد أزمة تعرضها لوعكة صحية في لندن، والتي كشفت من خلالها أنها أصيبت ببكتيريا وصلت إلى الدم، مؤكدة في تصريحات تلفزيونية: “أنا رجعتلي روحي من تاني، أنا من أول إمبارح كنت في أوحش وقت ليا ومكنتش حاسة بالدنيا”.

وتابعت: “كان عندي حرارة لا تنزل والأولاد كانت نفسيتهم صعبة علشان كده نزلوا الصورة على السوشيال ميديا علشان الناس تدعيلي وفعلا ربنا استجاب”.

واستطردت: “أول مرة مزعلش على حاجة نزلت على السوشيال ميديا بس الحمد لله التحليل أكد أن العدوى قلت وكنت بآخذ مضاد حيوي في عروقي”.

وأردفت: “من وأنا في التصوير وكان عندي حرقان وانسداد في المثانة وكنت فاكرة من المجهود ولما راح قلت إني خفيت وبعدين أول ما وصلت لندن مبقتش عارفة أمشي واكتشفت أنها عدوى بكتيرية طلعت على الكلى ووصلت للدم”.

واستكملت: “الحمد لله لم تصل للتسمم وأنا جيت لندن بعد إجازة من تصوير المسلسل 5 أيام وهعمل تحليل تاني علشان أعرف نسبة العدوى وصلت لقد إيه”.