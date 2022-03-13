ميريام فارس بأبهى إطلالاتها في عيد الأم.. جلسة تصوير تسرق الأنظار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تألقت ملكة المسرح ميريام فارس في جلسة تصوير جديدة لصالح دار مجوهرات “لازوردي”، بمناسبة عيد الأم الذي يحتفل به العالم في 21 آذار/مارس.

وسرقت ميريام فارس الأنظار في جلسة التصوير بإطلالة ربيعية في لقطات أكثر من رائعة ظهرت فيها في أبهى إطلالاتها بكامل جمالها وأناقتها.

وحصدت صور ميريام فارس آلاف الإعجابات والتعليقات من محبّيها الذين عبّروا عن إعجابهم بالإطلالات التي تختارها وتكون دائمًا حديث الجمهور والمتابعين.

يذكر أن ميريام فارس طرحت منذ أيام عملها الفني الجديد بعنوان “هذا الحلو”. الأغنية ممزوجة بين الثقافتين اللبنانية والعراقية فهي أغنية عراقية بإيقاع الچوبي مع الدبكة اللبنانية.

كما أصدرت في الشهر الماضي ثاني أغنيات ألبومها الجديد “غدارة يا دنيا”، بعنوان “معليش”، وحققت الأغنية أكثر من 7 ملايين مشاهدة بعد شهر واحد فقط من صدورها على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”. أغنية “معليش” تنتمي إلى الحضارة الأمازيغية وهي باللهجة المغربية، من كلمات والحان يوسف العماني وتوزيع حميد دعوسي.