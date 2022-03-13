جمال عبد الناصر رجل أعمال مع “ولاد عابد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يشارك الممثل جمال عبد الناصر في بطولة مسلسلين تلفزيونيين جديدين، أحدهما يعرض حالياً، والثاني يعرض خلال دراما رمضان.

وقال عبدالناصر في تصريحات صحفية: إنه يواصل حالياً تصوير دوره في مسلسل “وسط البلد” الذي يعرض حالياً، ويعد من نوعية “سوب أوبرا”، وهي أول مرة يتم عرضها في مصر، حيث ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة المكونة من 190 حلقة، ويضم المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار أسري اجتماعي، ويستمر تصويره حتى عيد الأضحى المقبل، العديد من الوجوه الشابة إلى جانب سميرة عبدالعزيز، وناصر سيف، وفيدرا، ومحمد رضوان، وتأليف أمين جمال، وإخراج أحمد شفيق وزياد الوشاحي ومحمد أسامة، ويجسد فيه شخصية رجل يعمل في إحدى شركات الأدوية بوسط البلد، ويواجه العديد من المواقف والمتغيرات الصعبة.

وعن دوره في مسلسل “ولاد عابد”، وقال: إنه يجسد فيه شخصية رجل أعمال يدعى “حمدى البيلي” يدخل في صراع مع “عابد المصري” منافسه الذي تدور الأحداث حوله وعائلته، وهي شخصية تحمل تركيبة معقدة وتفاصيل جديدة ومختلفة عن الشخصيات التي قدمها من قبل، ويعتمد على البطولة الجماعية، حيث يشاركه بطولته رياض الخولي، ومحسن محيي الدين، وأيتن عامر، وصبري فواز ويخرجه أكرم فريد.