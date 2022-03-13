الجهة المنتجة لمسلسل "ولهان" تعلن اقتراب انتهاء عمليات المونتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الجهة المنتجة لمسلسل "ولهان"، اقتراب انتهاء جميع عمليات المونتاج الخاصة بحلقات العمل الذي يخوض بطولته منذر رياحنة وعدد كبير من نجوم الفن.

وقالت الجهة المنتجة، في بيان صحفي: "الحمد لله تقتربنا من إنتهاء مونتاج جميع حلقات العمل، الذي نوعد جمهور الدراما في مصر والوطن العربي بمشاهدة ممتعة، وعمل يليق بهم".

كانت أسرة المسلسل، قد انتهت مؤخرا من تصوير جميع مشاهد العمل، والتي كان آخرها عدد من المشاهد الخارجية بعدة مناطق متفرقة بالقاهرة.

المسلسل تدور أحداثه الدرامية في إطار تشويقي ورعب وإثارة، ويشارك في بطولته النجوم: منذر رياحنة، محمد رضا، محمد نجاتي، ريم أحمد، حامد الشراب، إيمان رجائي، خالد محروس، بسنت النبراوي، وفاء السيد، شروق، وآخرون، مدير تصوير د. أحمد حسين، مهندس ديكور سامح بدر، إشراف فني محمد أبوالعلا، سيناريو وحوار ورشة Big pen، إشراف عام محمود أبوالعلا وعبدالرحمن أبوالعلا، وإنتاج شركة جولدن xyz جروب للإنتاج الفني والتوزيع، ومن إخراج بلال العربي.