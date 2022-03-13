شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تتعاون مع عمرو المصرى والخضرى وسامر أبو طالب في أغنية "بس بس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة هيفاء وهبى، لطرح أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "بس بس"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى"، وتتعاون في الأغنية مع الشاعر عمرو المصرى والملحن سامر أبو طالب والموزع عمرو الحضرى.

واحتفلت النجمة هيفاء وهبي بعيد ميلادها، حيث كشفت هيفاء عن جلسة تصوير ظهرت فيها بشباب وأناقة لافتة، وعلقت هيفاء علي الصور التي نشرتها من خلال إنستجرام الخاص بها بـ"شكرًا لكم جميعًا على أمنيات عيد الميلاد.. أنا متأثرة جدًا وشكرًا لهذه العائلة الرائعة والأصدقاء".

وعلي جانب آخر تستأنف الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى تصوير مشاهدها فى فيلم "رمسيس باريس" أوائل شهر مارس المقبل وذلك بعد فترة إجازة حصلت عليها بطلة العمل هيفاء وهبى، بسبب حفلها الذى أحييته مؤخرا بالمكسيك، وانتهى صناع الفيلم من تصوير الغالبية العظمى من مشاهدهم فى فرنسا والتى استغرقت أكثر من أسبوعين.

الفيلم يتم تصويره بين فرنسا ومصر، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، وبعد تجمع أبطال العمل فى فرنسا يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

فيلم "رمسيس باريس"، بطولة كل من هيفاء وهبى، ومصطفى خاطر، ومحمود حافظ، وحمدي الميرغنى، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.

وتنتظر هيفاء وهبى عرض فيلمها "أشباح أوروبا" المؤجل منذ فترة، ويشارك فى بطولته كل من مصطفى خاطر، وأروى جودة، أحمد الفيشاوى، بيومى فؤاد، عباس أبو الحسن، وآخرون، إخراج محمد حماقى.