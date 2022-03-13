شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى ورحمة رياض يحييان حفل عيد الفطر فى تركيا 4 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب اللبناني عاصى الحلانى، والمطربة العراقية رحمة رياض، حفلاً غنائيًا في عيد الفطر المقبل، في مدينة إسطنبول بتركيا، يوم 4 من شهر مايو المقبل، ويقدمان خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما.

وقال مؤخرًا النجم اللبناني عاصى الحلانى في تصريحاته لـ"الخليج 365": أنا ليس لدى أى مانع من خوض التجربة سواء في السينما أو الدراما ومعاييري هي وجود عمل يضيف لي وورقا يليق بى وموضوعا يتناسب مع تاريخي وأسلوبى، وإذا جاءت فرصة جيدة مقنعة لن أتردد أبدا في خوض التجربة، وقدمت عدد من الأعمال المسرحية قبل ذلك وحققت نجاحا كبيرا.

وأعرب مؤخرًا النجم اللبناني عاصى الحلانى عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية هذا العام فى دورته الثلاثين، والتى اقيمت على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، والذى يعد أعرق المهرجانات على مستوى العالم.

وأضاف: مهرجان الموسيقى يلتف حوله كل نجوم الغناء في العالم العربى، ويعتبر عملة نادرة كمنهجه الذى يرسخ في وجدان الأجيال الجديدة".

وأشار إلى أنه دائمًا يحرص على وجوده بين الكبار والمشاركة فيه حيث أنه حدث يخلد اسم كل من يشارك في فعالياته وسوف يتذكره الأجيال باستمرار، وأنا شخصيا سعيد أن ينتظر جمهورى كل عام حفلتى .