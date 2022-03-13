شكرا لقرائتكم خبر عن شرطى يوقف شون بن بسبب زيادة سرعته أثناء قيادة السيارة.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد الممثل العالمي شون بن وهو يوقفه مأمور شرطة أثناء قيادته لسيارته المخصصة عبر ماليبو هذا الأسبوع، وفقًا لتقرير موقع الديلي ميل الذى أكد أن الشرطي بالتأكيد كان على علم بشخصية ممثل هوليود، ولكن ربما يكون أوقفه بسبب سرعته الزائدة، عقب رحلة طويلة قادها نجم السينما على طول طريق ساحل المحيط الهادئ السريع.



الممثل شون بن

وأضاف التقرير أن الأمر ربما لم يتعدى إيقافه للاطلاع على الورق ، فلم يتضح ما إذا كان قد حصل على مخالفة لتجاوز السرعة أم لا.

هذا وعاد شون بن من الرحلة الصعبة التي قضاها في أوكرانيا وفر منها مع اللاجئين، بهدف تصوير فيلم وثائقى هناك عن الحرب، إذ شوهد الأسبوع الماضى عقب عودته إلى الولايات المتحدة، وهو بصحبة زوجته وفقاً لتقرير نشره موقع الديلي ميل، بدا فيه يستمتع بالسير معها بصحبة كلابهما، أثناء السير على الاقدام لفترة استغرقت طويلاً.



شون بن والضابط

وكان الممثل والمخرج العالمي شون بن وجد نفسه بين آلاف اللاجئين الفارين إلى بولندا، لينضم إلى النازحين سيرًا على الأقدام، فحسب ما نشر موقع وكالة رويترز، نشر بن فى الـ 2 من مارس صورة عبر حسابه على تويتر يظهر فيها النجم السينمائي وهو يحمل حقيبة ظهر ويجر أخرى على عجلات وهو يمشي على طريق وبجانبه صف من السيارات يمتد إلى مسافة بعيدة.