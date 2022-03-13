كتب امير فتحي في الأحد 13 مارس 2022 02:43 صباحاً - نشرت الفنانة حلا شيحة، صورًا متنوعة تجمعها مع ابنتيها أثناء استمتاعهن بقضاء إجازة نهاية الأسبوع فى النادي، وشاركت حلا، صورها وبناتها مع متابعيها عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، والتي ظهرت معهن على “تراك” الركض.

وفي التفاصيل، ظهرت شيحة وهي تقضي مع ابنتهما وقتًا لطيفًا، حيث ظهرتا وهما تلعبان وتقفزان بفرح وسعادة، وفي صورة أخرى ظهرت شيحة وهي تلتقط صورة سيلفي لها مع إبنتيها الصغيرتين اللتين لفتتا الأنظار بملامحهما الأوروبية الجميلة اللاتي ورثناها عن أبيهما الكندي الزوج الأول للفنانة المعتزلة.

وعلّقت شيحة، قائلة: “من اجمل الاوقات اللي بحس فيها بسعادة مع الولاد ربنا يحفظ ولادنا كلنا يارب ❤️ الحمد لله دايماً

كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة تعود بقوة للسوشيال ميديا وتفاجئ الجمهور بصورة عائلية مع إبنتيها.. شاهدوا جمال ملامحهما الأوروبية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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