تركي ال الشيخ يشيد بـ علي جابر ويصفه بـ “الاداري المحنك المحب للملكة”… ومغردون يهاجمونه!

كتب امير فتحي في الأحد 13 مارس 2022 02:43 صباحاً - أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، بـ اللبناني علي جابر، مدير عام قنوات “ام بي سي”، حيث وصفه بـ “الادراي المحنك المحب للملكة”.

وكان تركي آل الشيخ قد نشر تغريدة قال فيها: “أتقدم بأسمى آيات العرفان لمقام سيدي ولي العهد على الرعاية الدائمة للخادم … وبخالص الشكر ايضاً لسمو سفيرة خادم الحرمين الشريفين الاميرة العزيزة ريما بنت بندر بن سلطان حفظها الله … ولكل السعوديين والعرب الذين قابلتهم ورفعوا من معنوياتي ولمست فيهم الحب العميق شكرا للجميع” ليعلق علي جابر كاتبا: “ما تشوف شر عزيزي معاليك”.

بدوره رد تركي آل الشيخ على تمنيات علي جابر كاتبا: “شكراً ياشريك النجاح والاداري المحنك المحب للمملكة”.

غير ان علي جابر لم يسلم من الانتقادات حيث اعاد بعضهم نشر تغريدة منسوبة له انتقد فيها الانظمة الملكية في الخليج وهو ما رد عليه جابر قائلا “انت تنقل كلام مزور، الرجاء التدقيق قبل النشر.”

كما كتب اخرين مهاجمين علي جابر واتهموه بأنه سيظهر عن وجهه الاخر بعد تركه لقناة “ام بي سي” حيث كتب احدهم “هذا لو ينفصل من ام بي سي بتشوف الوجه الثاني له بس الحين لازم يمدح”.