زواج ليلى أحمد زاهر من منتج مسلسل “عالم موازي” وطرد دنيا سمير غانم منه يُشعل منصّات التواصل.. أول تعليق لها!

كتب امير فتحي في الأحد 13 مارس 2022 02:43 صباحاً - تَصَدّرت أخبار خُروج مسلسل «عالم موازي» للنجمة دنيا سمير غانم من رمضان 2022 تساؤل وحيرة الجمهور بعدما كانت أَعلنت دنيا عن استئناف تصوير مسلسلها ليتم عرضه في رمضان القادم، ولكن تَأَجّل تصوير المسلسل ودخول الموسم الثاني من «في بيتنا روبوت» لـ ليلى زاهر مكانه ليعرض بدلاً من مسلسل دنيا في رمضان.

خلافات دنيا سمير غانم ومنتج مسلسل هشام جمال تأكدت بسبب تأجيل هشام عرض مسلسلها في رمضان المقبل وعرض بدلاً منه مسلسل في بيتنا روبـوت من بطولته مع ليلى زاهر، إلا أن الأخيرة بطلة المسلسل جاء انحيازها ودعمها للنجمة الكبيرة بطلة العمل المؤجل، والتي تمنت أن تحقق نجاحات فنّية مثلها واعتبرتها قدوتها.

حيث حرصت ليلى زاهر على التفاعل مع الجمهور وأجابت على تساؤلات بعض من متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع «إنستجرام». وتلقت سؤالًا يقول “مين مثلك الأعلى؟”، لتجيب الفنانة الشابة أنها تعتبر دنيا سمير غانم قدوة ومثل أعلى لها، كما قامت بنشر صوره تجمعهما وعلقت قائلة: “يا ريت أبقى ربعها”.

صورة مجمعه لـ «ستوري» ليلى زاهر على إنستغرام

واتخذت الفنانة الشابة ليلى زاهر موقفًا داعمًا لدنيا سمير غانم في خلافها مع هشام جمال. فعبر بث مباشر أجرته على حسابها عبر انستجرام سألها أحد متابعيها عن الشائعات المتداولة حول علاقتها بهشام جمال وصحة زواجهما. فأكدت أن ما يجمعهما علاقة عمل فقط، ولا توجد أي علاقة بينهما من قريب أو بعيد

خلاف دنيا سمير غانم مع المنتج هشام جمال

وخلال الأيام الماضية تداولت المواقع الصحفية خبر خروج عالم موازي لدنيا سمير غانم من رمضان ألفين واثنين وعشرين. وجاء هذا القرار بناء على قرار المنتج هشام جمال بتقديم في بيتنا روبرت وتأجيل أعمال مسلسل دنيا سمير غانم

ليلى زاهر وشيماء سيف وهشام جمال وعمرو وهبة – الصورة من حساب الأولى على انستغرام



وتردد أن دنيا لم تكن على علم بهذه الأخبار وعرفتها من المواقع الإخبارية. بعد خروج عالم موازي من موسم رمضان للمرة الثانية

وتأكد خبر الخلاف الفني بين دنيا وهشام جمال. خاصة وأنها قامت بحذف صورهما على السوشيال ميديا وقامت بإلغاء متابعته على السوشيال ميديـا. وتردد أن البعض تدخل من أجل حل الخلاف بين الثنائي لكن حتى الآن لم يتم الصلح بينهما.

وجود خلافات بين دنيا سير غانم وهشام جمال تأكد أيضًا بغدما قامت دنيا بتعليقها على آخر جلسة تصوير خضعت لها حيث علقت لتقول: «تَأَكّد من أنّ كُلّ شَخصٍ في قَارَبك يُجَدِّف ولا يحفر ثقوباً عندما لا تشاهد».

وكان أحدث ظهور لدنيا سمير غانم في جنازة الفنانة جالا فهمي، إذ حرصت على مرافقة الفنانة ميرفت أمين في الذهاب إلى مسجد مصطفى محمود للمشاركة في وداع جالا.

يُشار إلى أنّ الفنانة دنيا سمير غانم تَصَدّرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شَارَكت جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو أَعَدّه الجمهور لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ووالدها الفنان سمير غانم، يَرصد مشوارهما الفني منذ البداية وحتى آخر أعمالهما. وعَلّقت دنيا على الفيديو قائلة: «شكراً للجمهور العظيم على مجهودكم وعلى الفيديوهات الجميلة وربنا يرحمهم يا رب ويسعدهم أضعاف ما أسعدونا».

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