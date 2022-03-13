ياسمين صبري وبسنت شوقي أنيقتان.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبد الفتاح العجمي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورا من أحدث إطلالة لها بالأسود عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

بسنت شوقي

ونشرت الفنانة بسنت شوقي، صورا من جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

بسمة داود

نشرت الفنانة بسمة داود، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة صيفية، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

مدين

ونشر الملحن مدين، صورة له مع الفنان بهاء سلطان والفنان أحمد جمال، من احتفالية يوم الشهيد، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

بسمة بوسيل

ونشرت الفنانة بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، صورا من رحلتها إلى دبي، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

سارة نور

ونشرت الفنانة سارة نور، صورة لها من معبد كوم امبو، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ريهام أيمن

ونشرت الفنانة ريهام أيمن، صورا لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مع طفليها من الاحتفال بعيد ميلاد نجلها "رمزي".

رحمة حسن

ونشرت الفنانة رحمة حسن، صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "يوم شمس لذيذ".

طارق العريان

ونشر المخرج طارق العريان، صورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مع طفليه التوأم.

محمود حميدة

ونشر الفنان محمود حميدة، صورة له من توقيع كتاب الفنان حسين فهمي بطريق الكباش بمدينة الأقصر خلال فعاليات المهرجان السينمائي.