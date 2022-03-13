حدث بالفن| حريق بمنزل حماة فنان وبكاء مطربة على المسرح وعزاء سيناريست

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، العديد من الأخبار الفنية المهمة، ومنها: حريق في منزل حماة الفنان نور محمود، والصور الأولى من عزاء الكاتب يسري الجندي، وبكاء شيرين عبدالوهاب، وتفاصيل أغاني حمادة هلال في "المداح 2"، وحقيقة ظهور هنا الزاهد بمسلسل"مكتوب عليا، وغيرها من الأخبار.

"الخليج 365" يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

حريق في منزل حماة الفنان نور محمود ونقلها للعناية المركزة وإصابة أسرته

تعرض منزل حماة الفنان نور محمود لحادث حريق نتج عنه إصابته وأسرته، ونقل الأولى إلى العناية المركزة، حسبما أعلنت زوجته الصحفية نانسي عبدالمنعم عبر "فيسبوك".. (التفاصيل من هنا)

الصور الأولى من عزاء الكاتب يسري الجندي

أقيم عزاء المؤلف والكاتب الكبير يسري الجندي، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.. (التفاصيل من هنا)

"محدش بيسأل عليا".. منة جلال عن نجوى فؤاد: "وجعتلي قلبي" (فيديو)

عبرت الفنانة منة جلال عن حزنها لعدم اهتمام نجوم الوسط الفني بالسؤال عن الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".. (التفاصيل من هنا)

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح في الكويت.. والجمهور يهتف باسمها (فيديو)

بكت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أثناء تقديمها أغنية "ضعفي" في الحفل الذي أحيته ضمن فعاليات هلا فبراير بدولة الكويت، وحرص الجمهور على الهتاف باسمها بعد انتهائها من الغناء.. (التفاصيل من هنا)

مسلسلات رمضان 2022.. قدرات خارقة وتهديد بالسلاح في برومو "مكتوب عليا" (فيديو)

طرحت قناة DMC، برومو ترويجي لمسلسل "مكتوب عليا" بطولة الفنان أكرم حسني، والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022.. (التفاصيل من هنا)

هنا الزاهد لـ"الخليج 365": أنشغل حاليا في تصوير "بحبك".. وهذه حقيقة ظهوري بـ"مكتوب عليا"

كشفت الفنانة هنا الزاهد، حقيقة مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل "مكتوب عليا" مع الفنان أكرم حسني، الذي يتم تصويره حاليا من أجل العرض في موسم مسلسلات رمضان 2022.. (التفاصيل من هنا)

مسلسلات رمضان 2022.. تفاصيل أغاني حمادة هلال في "المداح 2" (خاص)

يواصل الفنان حمادة هلال تصوير مشاهد مسلسله الجديد "المداح"، والذي يخوض من خلاله في سباق مسلسلات رمضان 2022.. (التفاصيل من هنا)

رمضان 2022.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "بابلو" لحسن الرداد

طرح المنتج ممدوح شاهين، البوستر الرسمي لمسلسل "بابلو" المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2022.. (التفاصيل من هنا)

مسلسلات رمضان 2022.. أحمد كمال يكشف تفاصيل دوره في "المشوار"

تحدث الفنان أحمد كمال، عن الشخصية التي يقدمها بمسلسل "المشوار" الذي يعرض حصريا في شهر رمضان على قناة "dmc".. (التفاصيل من هنا)

نيفين مندور.. اتُهمت بتعاطي المخدرات وأشهر أدوارها مع محمد سعد وخالد النبوي

رغم أن رصيدها الفني لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، إلا أنها حققت شهرة واسعة، لا ترتبط فقط بكونها ممثلة ولكن أيضا لارتباط اسمها بشائعة ارتباط بنجم شهير، وبقضية تعاطي للمخدرات أكدت أنها ظُلمت فيها، وحتى من لا يعرف اسمها، يتذكر جيدا دورها في فيلم "اللي بالي بالك"، ومسلسل "راجعلك يا إسكندرية"، هي الفنانة نيفين مندور.. (التفاصيل من هنا)