رمضان 2022.. طرح برومو مسلسل "ملف سري" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طرحت منصة WATCH IT، برومو مسلسل "ملف سري" عبر حسابها على "يوتيوب" والذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2022.

وظهر الفنان هاني سلامة بالبرومو وهو ينزف بالدماء التي تغطي قميصه، كما يخبر نضال الشافعي صديقه هاني سلامة بأنه يخاف عليه من خطر ما، ومداهمة قوات الشرطة لقصر أحد الشخصيات.

كما تحدث مطاردات بالسيارات وخصومة بين الفنان ماجد المصري والفنان محسن محيي الدين، ويقوم كلا منهما بتصويب السلاح على الآخر.

مسلسل "ملف سري" وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبدالغني، إيهاب فهمي، مادلين طبر، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.