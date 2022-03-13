مسلسلات رمضان 2022.. طرح البوستر الرسمي لـ"جزيرة غمام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل"جزيرة غمام" البوستر الرسمي للعمل، الذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2022.

ونشر السيناريست عبدالرحيم كمال، البوستر، عبر حسابه على "تويتر".

وكانت منصة watch it الرقمية، قد طرحت البرومو الأول للمسلسل الذي كشف عن طبيعة الأحداث التي تدور في إطار صعيدي، ويتناول الصراعات بين الإخوة والعديد من الحكايات في إطار تشويقي مثير.

مسلسل "جزيرة غمام" بطولة طارق لطفي، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد أمين، ورياض الخولي، ومحمد جمعة، وهبة عبد الغني، وهاجر الشرنوبي، وميار الغيطي، ودينا أحمد، وعبد العزيز مخيون، ووفاء عامر، والطفل منذر مهران، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.