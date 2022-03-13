الإعلان رسميا عن عودة مسلسل "شباب البومب 10" في رمضان 2022

بيروت - نادين محمد - كشفت قناة "روتانا خليجية" على اليوتيوب عن إعلان مسلسل "شباب البومب" المرتقب عرضه في رمضان من العام 2022، معلقة " مسلسل شباب البومب10 .. مسلسل كوميدي يستعرض قضايا الشباب السعودي بطريقة كوميدية، يعرض حصريا على شاشة روتانا خليجية وقناة خليجية يوتيوب".

وشارك فيصل العيسى إعلان المسلسل عبر حسابه على تويتر، معلقًا " إعلان "شباب البومب" يعرض حصرياً في رمضان على روتانا خليجية".

يذكر أن مسلسل "شباب البومب" من أشهر المسلسلات بحيث كان متوسط المشاهدات للحلقات 5 مليون مشاهد لكل حلقة مع تجاوز بعض الحلقات حاجز الـ 20 مليون مشاهد.

العمل من بطولة فيصل العيسى ، عبدالعزيز الفريحي ، مهند الجميلي ، سلمان المقيطيب ، علي المدفع ، شفيقة يوسف ، محمد الدوسري ، عبدالعزيز برناوي ، محمد الحربي ، ريماس منصور.