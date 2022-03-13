فجر السعيد تهين نوال الزغبي وتصفها بـ “الوصواصة”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 13 مارس 2022 12:50 صباحاً - عمدت الاعلامية الكويتية فجر السعيد الى اهانة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عقب الحفل الضخم الذي احيته ليل امس في الكويت ضمن مهرجان فبراير الكويت.

وتداول المتابعون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه فجر السعيد وهي تصف نوال الزغبي بـ”الوصواصة”، وقالت:”خلصت الوصواصة، والحين ناطرين أبو خالد (عبدالله الرويشد) يبلش”.

وكانت نوال قد أحيت حفلاً غنائياً ليلة أمس في الكويت، حضره عدد كبير من الجمهور والمحبين، الذين فاق عددهم الـ 5000 متفرج، حسب المعلومات المتداولة، والذين أبدوا تفاعلاً واضحاً مع أداء نوال وأغانيها القديمة والجديدة تصفيقاً وغناءً ورقصاً،

وقد اشادت فجر السعيد بأداء الفنان عبدالله الرويشد الذي وصفته بالملك حيث قالت “في ظل زحمة الحفلات هالأيام وأجواء الفرح التي تعيش فيها #الكويت بس سنوات من #القحط أحب أقولكم اللي ما حضر حفلة الملك #عبدالله_الرويشد طافه شي كثير من الفرح والسعاده والأجواء الراقيه … #حمدان ترا آنا شيكت على كل الحضور وتأكدت إنهم صلوا العشاء وراحوا الحفله”.

يذكر أن فجر السعيد كانت قد هاجمت قبل ذلك مواطنتها الفنانة نوال الكويتية، بعد ظهورها الأخير، حيث اتّهمتها بالعريّ، بشكلٍ غير مباشر.