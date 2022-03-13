ياسمين عبد العزيز وصلت إلى مرحلة “الجبلة” وتؤكد: “مش فارقة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو لشاب يحتفل بوصوله إلى مرحلة “الجبلة”، ووصفها بأنها مرحلة لا يهتم فيها الشخص بأي شيء يحدث في حياته، ويرى كل الأمور عادية وغير مهمة، وقالت ياسمين إنها وصلت لنفس المرحلة.

ياسمين نشرت مقطع الفيديو عبر حسابها بموقع انستغرام وظهر الشاب في الفيديو وهو يقول: ” الحمد لله أنا وصلت لمرحلة في حياتي كان نفسي أوصل لها من زمان، المرحلة دي اسمها مرحلة الجبلة.. اللي هي إن ممهما حصل في حياتك.. عادشيي.. مش مهم.. مش لازم”.

وعلقت ياسمين على الفيديو قائلة: أنا في مرحلة الجبلة.. عادشييي.. مش مهم.. مش فارقة”، وصاحبت تعليقها بوضع إيموشن ضحك، وتلقت العشرات من الردود المستفسرة عن كيفية الوصول إلى هذه المرحلة.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز لن تشارك بموسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022، بسبب خلودها للراحة عقب تعافيها من رحلتها العلاجية في سويسرا، كما لم تكشف حتى اللحظة عن خطوتها الفنية المقبلة، وتردد إنها بصدد العودة إلى السينما ببطولة فيلم كوميدي جديد، ولكنها لم تؤكد الخبر حتى الآن.