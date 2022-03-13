الملكة إليزابيث ستغيب عن خدمة يوم الكومنولث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد قصر باكنغهام في بيان قصير أن الملكة “إليزابيث” لن تشارك في حفل خدمة يوم الكومنولث الذي من المقرر إقامته في كنيسة وستمنستر أبي. بدلاً من ذلك، سيقود أمير ويلز الأمير “تشارلز” العائلة المالكة في الخدمة. كما ستحضر دوقة كورنوال كاميلا ودوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وكيت إلى جانب الأميرة “ألكسندرا” (ابنة عم الملكة إليزابيث).

ولم يتم إعطاء سبب لقرار الملكة بالتغيب عن الخدمة. الأمير “تشارلز”، 73 عاماً، هو الابن الأكبر للملكة ووريثها، ومن المتوقع أن يتولى منصبها كرئيس للكومنولث الذي يضم 54 دولة عندما يصبح ملكاً.

قال القصر في بيان: “بعد مناقشة الترتيبات مع العائلة المالكة، طلبت الملكة من أمير ويلز تمثيلها في خدمة الكومنولث في كنيسة وستمنستر يوم الاثنين. ستستمر الملكة في الارتباطات الأخرى المخطط لها، بما في ذلك المقابلات الشخصية، في الأسبوع المقبل”.

وجاء هذا القرار بعد أن كان من المقرر أن تترأس الملكة البالغة من العمر 95 عاماً الحدث السنوي في وستمنستر أبي بوسط لندن بعد ظهر يوم الاثنين، والذي يضم حوالي 1500 ضيف، حيث كان يُنظر إلى حضورها المتوقع على أنه عودة إلى العمل بعد فترة من مشاكل صحية للملكة كانت آخرها إصابة الملكة بكوفيد. سيغيب دوق ودوقة غلوستر عن الحفل الآن حيث أثبتت نتائج اختبار الدوق إيجابية لـ Covid.

وكان من المقرر أن تكون خدمة يوم الكومنولث أول مشاركة رئيسية للملكة وجهاً لوجه خارج أحد مساكنها الملكية منذ عام 2021. بينما من المقرر أن تحضر خدمة يوم الشكر لدوق إدنبرة في الدير في 29 مارس 2022، في حين أكد دوق ساسكس الأمير “هاري” أنه لن يسافر إلى المملكة المتحدة للمشاركة في هذه الخدمة. أقيمت آخر خدمة ليوم الكومنولث في وستمنستر آبي في مارس 2020، قبل إغلاق بريطانيا للمرة الأولى، حيث تصاعدت حالات الإصابة بالفيروس التاجي. كما أنه كان آخر حدث ملكي يحضره حفيد الملكة، الأمير “هاري”، وزوجته “ميغان”، قبل مغادرتهما للولايات المتحدة بعد قرارهما التنحي عن الواجبات الملكية.