بعد فترة جفاء.. انتهاء الخلافات بين الشقيقتين هند ومرام البلوشي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبرت الفنانة الكويتية الشهيرة هند البلوشي، عن انتهاء الخلافات التي كانت دائرة بينها وبين شقيقتها، وذلك بعد فترة طويلة من تناثر أخبار وجود خلافات كبيرة بينهما وانقطاع التواصل.

وأعلنت هند البلوشي نهاية الخلافات عبر مقطع فيديو جمعها بشقيقتها “مرام” نشرته عبر خاصية “الاستوري” عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام” أثناء مشاركة الأولى في معرض العطور بالعاصمة السعودية الرياض.

ظهرت هند البلوشي وشقيقتها إلى جوار شقيقتهما الثالثة، في حالة مرح غناء ورقص، وذلك احتفالًا بانتهاء الخلافات بين الشقيقتين، وعلقت البلوشي على المقطع الذي يُغني فيه الثنائي، قائلة: “بنات البلوشي كلهم ما فرق الله شملهم”.

وحاولت هند البلوشي توثيق تلك اللحظات الجميلة بينها وبين شقيقاتها بعد العودة الحميدة للتجمع مرة ثانية وإنهاء الخلافات عبر مجموعة صور نشرتهم على حسابها وعلقت عليهم قائلة: “يا زينة الدنيا”.

وكانت هند البلوشي قد عاشت أياماً صعبة، بسبب خلافاتها مع شقيقتها، حيث كانت قد دخلت في وقتٍ سابق بنوبة بكاء خلال لقاء تلفزيوني، تحدثت فيه عن الخلاف بينهما وبين شقيقتها مرام، بعد سؤال المذيعة بروين حبيب لها عن الخلافات، وردت قائلة: “ما في شيء يستاهل”.

وتجمع الشقيقتان هند ومرام موهبة التمثيل، فيما تزيد هند عن مرام في موهبة الغناء أيضًا، كما تُكمل مثلث الأشقاء شقيقتهما الثالثة مي البلوشي الموهوبة في التمثيل.

وعن علاقتها بشقيقتها قالت هند البلوشي في وقتٍ سابق: “علاقتي بشقيقتيّ في المجال الفني تتعدى الصداقة، فنحن شقيقات متحابات ومتعاونات، ونوجه بعضنا بعضاً ونتبادل النصائح، وأحياناً نرشح بعضنا لمختلف الأدوار، كما جمعنا عدداً من الأعمال الفنية، سواء على خشبة المسرح أو في التلفزيون”.

وتعبيرًا عن اعتزازها بهما أضافت: “شقيقتاي أغلى ما في حياتي، وعلى مدار عملنا في الوسط الفني، واجهنا الكثير من المشكلات والشائعات التي حاول مطلقوها تفريقنا من دون أن يعلموا أن هناك رباطاً وثيقاً أقوى من كل ترهاتهم”.