شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار شيرى أشرف من التصفيات حتى المفتاح الذهبى فى "الدوم".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نالت المتسابقة شيرى أشرف المفتاح الذهبى بعد إعجاب اللجنة بأدائها، والتي ضمت الفنانة ليلى علوى، والمخرج تامر محسن والموسيقار نادر عباسى.

وشهدت الحلقات السابقة فى برنامج الدوم التى عرضت أمس الجمعة من برنامج الدوم تأهل 11 متسابقًا والتى حددتهم لجنة التحكيم المكونة من النجمة ليلى علوى والمخرج تامر محسن والموسيقار العالمى نادر عباسي، وحصل على المفتاح الذهبى من فئة التمثيل ياسمين عمر ومنة المصري، أما المؤهلون للمرحلة النهائية مباشرة سعد سمير ومحمد فريد.

ومن فئة التقديم تأهلت مريم حسن إلى المرحلة النهائية ومنحت لجنة التحكيم المفتاح الذهبى للمتسابق مازن سامى لكى ينقذه الجمهور بالتصويت، ومن فئة الغناء حصل 3 متسابقين على المفتاح الذهبى وهم شهاب كمال، محمد مانو، نادين العمروسي، وتأهل كل من ملكة ماهر وعبدالرازق على إلى النهائيات.

ويمكن للجمهور التصويت من أجل إنقاذ المواهب عبر رقم 4050 من خلال إرسال رقم المتسابق أو الاتصال، أو من خلال التصويت عبر رسائل Sms من خلال الموقع الرسمى لبرنامج الدوم فى حال التصفح على الموقع من خلال الهاتف، برنامج الدوم تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة «ميديا هب سعدى - جوهر».

وشارك فى عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفى فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعرى والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما فى فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدى والإعلامية چاسمين طه.