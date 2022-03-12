شيرين تنفجر في البكاء على المسرح بسبب ما فعله الجمهور: «مايبقاش قلبكوا إسود».. فيديو مبكي

كتب امير فتحي في السبت 12 مارس 2022 11:57 مساءً - تتمتع الفنانة شيرين عبدالوهاب بموهبة كبيرة وجمال في صوتها جعلها في الصفوف الأولى بين نجمات جيلها، كما أنها تعد في الوقت الحالي مطربة مصر الأولى وأكثرهن شعبية، ولكنها دائما ما تتصدر التريند بسبب عفويتها في تصريحاتها أو بسبب أزمتها مع طليقها المطرب حسام حبيب على مدار الشهور الماضية

تألقت النجمة شيرين عبدالوهاب، فى حفلها الغنائي الذى أقيم مساء الجمعة، فى دولة الكويت، وقدمت من خلاله مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة، وسط حشود جماهيرى كبير، تفاعلت معه شيرين بالبكاء.

وأطلت شيرين، خلال الحفل على جمهورها بإطلالة مميزة، حيث ظهرت مرتدية سويت شيرت وبنطلون جلد، وسط تصفيق حار وإعجاب من الجمهور بإطلالتها وأغانيها الرائعة، حيث نشر عشاق ومحبو شيرين، لقطات من الحفل الذى أقيم مساء الجمعة فى الكويت.

شيرين عبد الوهاب على مسرح الكويت

أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيًا كبيرًا، بالعاصمة الكويتية، رفع لافتة كامل العدد، وقدمت شيرين أشهر أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور بدأتها بـ”مش عايزة غيرك أنت”، كما لبت مطالب جمهور الحفل الذى طلب أغانى معينة خلال الحفل.

شيرين في الكويت

كما وجهت النجمة المصرية شيرين رسالة للجمهور خلال الفواصل بين الأغنيات وقالت: “وحشتونى حبايب قلبى.. الدنيا من غيركوا وحشة وأنتو أغلى الناس”، وتابعت: “ليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرني بأيام وحشة”.

وقد تفاعل الحضور الجماهيري الكبير مع شيرين وسط تصفيق جماهيري وإشادات وهتافات داعمة لها، حيث تصدر هاشتاغ #شيرين_في_الكويت الترند على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

شيرين تعلن عن حفلها في الكويت

وسبق وروجت النجمة شيرين عبد الوهاب، لأحدث أعمالها الفنية بعنوان “غنوا معايا”، عبر حسابها الشخصى على موقع «تويتر».

البوستر التشويقي الذى طرحته شيرين وكتبت عليه هاشتاج #على_مسرح_شيرين أثار العديد من التساؤلات عن طبيعة العمل الفني وإن كان حفلا أو برنامج، وهو ما سيظهر لجمهورها خلال الفترة القادمة. كما ظهرت شيرين بإطلالة مختلفة وجديدة.

ووصلت شيرين عبد الوهاب إلى مدينة الكويت مساء الأربعاء، استعدادا لإقامة حفلها الذى أعلنت عنه منذ عدة أيام، حيث نشرت تغريدة وقالت: “جاهزين يا أهل الكويت وحشتونى جدًا إن شاء الله هكون معاكم يوم 11 – 3 فى الكويت الحبيبة”.

عودة شيرين لحسام حبيب

من ناحية أخرى، انتتشر عبر مواقع التواصل وبعض المواقع الإخبارية خبر عودة النجمة شيرين عبد الوهاب لزوجها السابق المطرب حسام حبيب، وهو الخبر الذى شغل قطاعًا عريضًا من جمهور نجمة الغناء ومتابعيها.

شيرين على مسرح الكويت

وتبين أن السبب فى انتشار هذا الخبر منتج فني أرسل بيانًا صحفيًا لعدد كبير من المواقع الإخبارية جاء فيه الآتي: على هامش حضوره أحد المناسبات الفنية بالقاهرة وردًا على سؤال عن تواجده مؤخرًا إلى جانب الفنانة شيرين عبدالوهاب وهل يعمل كمدير أعمالها.

شيرين تحيّي جمهورها بحفلتها أمس بدولة الكويت

شيرين تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب في بيان رسمي

يُذكر أن شيرين عبد الوهاب ردت على تصريحات منظم الحفلات يوسف دندش المتعلقة بعودتها إلى عصمة الفنان حسام حبيب، وقالت إنها المسئولة الوحيدة عن أي تصريح يتعلق بحياتها الشخصية، وأشارت إلى تحميله المسئولية القانونية الكاملة عن تصريحاته.

وأشارت شيرين في بيان صادر عبر حسابها بموقع «تويتـر» إلى عدم دقة ما تردد من معلومات عن عودتها لزوجها حسام حبيب وأضاف البيان: تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الاعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو اسعاده بالجديد من الأغاني.

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