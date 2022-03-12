“رح نسهر لطلوع الضّو”.. نجوى كرم تلتقي جمهورها في تركيا بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحتفل النجمة اللبنانية نجوى كرم بعيد الفطر المبارك هذا العام مع جمهور الجالية العربية في تركيا، إذ تحيي حفلًا فنيًا كبيرًا في مدينة اسطنبول يوم 3 مايو المقبل.

وعبّرت نجوى كرم عن حماسها للقاء الجمهور في تركيا فقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام”: “رح نسهر لطلوع الضّو الـ عبالو يفوت بهالجو يلاقينا بـ ٣ مايو اسطنبول – تركيا حتى نحتفل سوا بعيد الفطر”.

يُذكر أن نجوى كرم طرحت في الفترة الماضية أغنيتين جديدتين تعاونت فيهما مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. الأغنية الأولى بعنوان “مغرومة 2” من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، والأغنية الثانية تحمل اسم “ساحر قلوب” من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو، والأغنيتين من إخراج هس غدار.

وتتصدّر نجوى منذ صدور الأغنيتين قائمة أكثر الأغاني تداولًا واستماعًا عبر مواقع الموسيقية وتحديدًا موقع “يوتيوب”، حيث حصدت كل أغنية ملايين المشاهدات.