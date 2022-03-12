شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مغربى نجم ستار أكاديمى يطرح أحدث أغانيه "وليه" من كلماته وألحانه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح نجم ستار أكاديمى محمد مغربى أحدث أغانيه بعنوان "وليه"، بطريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيعه، مكس ومستر وهندسة صوتية حسام سعيد، وإنتاج موسيك.

وتقول كلمات الأغنية: "ولييييه، ليه تعمل كده.. ولييييه، ليه بتخون كده، وتعلقنى بيك، ده حرام عليك.. طيب قولى أما أنت ما حبتنيش، طيب سيبنى أعيش، وما تخدعنيش ده حتى حرام... طيب قولى يا سيدى إيه مشكلتك، أصلا أنا مش ملكك، ربى يسهلك،ده أصله جنان".

ولاقت الأغنية صدى جيدا لدى جمهور مغربى بعد طرحها بساعات، خاصة أنها تعيده بعد غياب عامين، منذ أن طرح أغنية "ليالى القاهرة"، والتى طرحها إبان أزمة كورونا، لدعم السياحة بعد الغلق بسبب الجائحة.

من جانبه قال المطرب محمد مغربى، إن هذه الأغنية لها ذكريات مهمة معه منذ أن شارك فى ببرنامج ستار أكاديمى فى نسخته السابعة، وأنه سعى من خلال الأغنية لترجمة عدد من المشاعر بداخله، معلقا: "الأغنية دى من الأغانى الصادقة جدا اللى عملتها، والأغنية لما بتخرج من القلب بتوصل للقلب".

يذكر أن محمد مغربى هو نجم ستار أكاديمى فى نسخته السابعة، وحقق نجاحا كبيرا فى البرنامج، وله العديد من الأغانى التى طرحها على فترات.