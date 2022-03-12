مدحت صالح يطرب جمهور سوهاج فى آخر أيام مهرجان أبيدوس ويغنى لمحرم فؤاد

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القاهرة - سامية سيد - أطرب النجم مدحت صالح جمهور سوهاج في آخر أيام مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء في دورته الأولى بعدد كبير من أغانيه، بقيادة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، ومن الأغاني التى قدمها: ماشي في ضلها وزي المليونيرات ووردي ويبان والدنيا دي فيها كام بلياتشو ووعدي وزي ما هي حبها والدنيا لو هتيجي والنور مكانه في القلوب وسوا سوا وأنا ابن مصر كما غنى لمحرم فؤاد أغنية الحلوة داير شباكها.

وافتتح مدحت صالح حفله الغنائي ضمن فعاليات آخر أيام مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء الذي يقام في سوهاج في دورته الأولى بأغنية "برمي السلام على بلدنا الحلوة" وسط هتاف كبير من الجمهور.

وأعرب مدحت صالح عن سعادته بالغناء وسط ناس تتميز بالطيبة والأخلاق قائلا: بحبكم. مضيفا أنه يشكر وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وهيئة تنشيط السياحة على وجوده في المهرجان.

وأحيا أمس النجم على الحجار حفلا غنائيا ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء في سوهاج في دورته الأولى والذي رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه منها المرتبطة بالأعمال الصعيدية التي قدمها في تترات المسلسلات وغيرها من أغانيه، منها بدور عليكي والليل وآخره ومهما كان إحنا بشر وعارفة وعريسنا واصل ومسألة مبدأ ويابو الريش وخاصمني يا زماني ويا العروسة اللى بتغسل خلاجتها فى خليجي وتجيش نعيش، واختتم الحفل بأغنية اللي بني مصر كان في الأصل حلواني.

وقال على الحجار أنه مبسوط بالغناء في أقدم معابد التاريخ، ووجه الشكر لكل من محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي وايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التي طول الوقت معتقدة أن الفن والسياحة والاقتصاد شئ واحد .

وانطلقت أول أمس فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا مجدي صابر وخالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

وقالت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن جمهور الصعيد أثبت أن لديه الوعى الكافي بالفن، ومؤخرا أقيم مهرجان دندرة في قنا، وحضره ما يقرب من 20 ألف، ويدل على أن الفن جزء من تكوين الشخصية المصرية التي أبهرت العالم على مر العصور؛ لأن مصر بلد الفن والحضارة والإبداع.

وأضافت أنها توجه الشكر لكل من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رعايته لمهرجان أبيدوس، وخالد العناني، وزير السياحة والآثار، على دعمه للمهرجان ومحافظ سوهاج اللواء طارق الفقي على مساندته لجميع الأنشطة في المحافظة.

وأكدت ايناس عبد الدايم أن رايات التنوير تشمل كافة ربوع مصر باعتبارها أحد مفردات التنمية التى تعزز بناء الإنسان وأضافت أن مهرجان ابيدوس للموسيقى والغناء يعد الأول من نوعه بمحافظة سوهاج، ويأتى كنموذج للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة بهدف ترسيخ دور القوى الناعمة فى تطوير المجتمع وإعادة تشكيل الوعى، وأكدت أهمية دور الثقافة والفنون فى الترويج للحضارة المصرية، مشيرة إلى استمرار تحديث خطط تحقيق العدالة الثقافية بين أبناء مصر.