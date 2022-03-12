شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى مع ابنتها فى رحلة تسوق بعد عودتها من اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين عدة صور للممثلة العالمية أنجلينا جولي بعدها عودتها من اليمن، وذلك أثناء استمتاعها بوقتها مع ابنتها شيلوه، 15 عامًا، في رحلة تسوق إلى The Container Store في The Grove داخل ولاية لوس أنجلوس يوم الجمعة.

وقد شوهد الثنائى أثناء تصفح منتجات عديدة ، حيث لا يعتبر هذا هو الظهور الأول لهما معاً، إذ انها اعتادا على التواجد معاً من آن لآخر لقضاء الواجبات المنزلية.

من ناحية أخرى قالت المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرة النوايا الحسنة النجمة العالمية أنجلينا جولي، الأسبوع الماضى إن زيارتها الماضية إلى اليمن تأتي في إطار لفت أنظار العالم للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وحشد الدعم الدولي لتغطية الاحتياجات الإنسانية للنازحين.