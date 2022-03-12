"انكتب لها عمر جديد".. ابن منى عبد الغني يكشف تفاصيل تعرضها لحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الكابتن كريم سلامة، ابن الفنانة والإعلامية منى عبد الغني، تفاصيل تعرضها لـ حادث سير مروع يوم أمس الجمعة، أثناء عودتها من التصوير.

وقال ابن منى عبد الغني، في تصريحات لـ"ET بالعربي": "انكتب لها عمر جديد والحمد لله.. حصلها كسور وشوية كدمات وتم نقلها إلى المستشفى، ومازلنا متابعين مع الأطباء لغاية نتأكد أنه باستطاعتها أن تعود إلى المنزل".

وحول تفاصيل الحادث ؛قال: "لقيت حد بيكلمني من هاتف والدتي وبلغني بخبر الحادث، وطبعًا وصلت على مكان الحادثة كانت هي ساعتها نُقلت إلى المستشفى، عملنا الفحوصات اللازمة في الطوارئ، وبعدين الدكاترة نصحوا أن تُحتجز في المسشتفى لمدة 24 ساعة للاطمئنان على صحتها، وكان من المفترض أن تخرج اليوم ومدينا يوم زيادة بهدف الاطمئنان فقط".

وتقدم الفنانة منى عبد الغني برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، مع هبة الأباصيري وإيمان عز الدين، على قناة "CBC" من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

يذكر أن آخر أعمال منى عبد الغني المسلسل الإذاعي "حزام ناشف" مع الفنان محمد هنيدي، في رمضان 2021.