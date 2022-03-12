ماذا قالت ليلى علوي عن مشاركتها في برنامج "الدوم"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة ليلى علوي، على مشاركتها ببرنامج "الدوم"، مؤكدة أنها تعد تجربة جميلة لمقابلة مواهب عديدة من مختلف محافظات مصر.

ونشرت ليلى، صورا لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "استمتعت بمشاركتي كلجنة تحكيم في برنامج الدوم مع المخرج تامر محسن والمايسترو نادر العباسي، لأنه كان فرصة نقابل مواهب عديدة من مختلف محافظات مصر".

وأضافت: "انبسطت معاهم وفرحت للي كسبوا وتأثرت مع اللي غادروا.. تمنياتي بالتوفيق للجميع في المراحل المقبلة".

برنامج "الدوم" تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء شارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج ضمت لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من 21 إلى 28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، إذ تم إجراء اختيارات لـ١٥ ألف مشترك.