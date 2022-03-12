أنطوان خليفة لـ"الخليج 365": حكايات "في الحب.. والحياة" عن الحب وبكوميديا سوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المنتج أنطوان خليفة منتج سلسلة "في الحب.. والحياة" التي طرحتها منصة نتفليكس العالمية في 10 مارس الجاري، إنه أراد تقديم أفلاما قصيرة جذابة، وتجمع مجموعة كبيرة من المخرجين العرب.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المشكلة التي واجهتنا هي إيجاد موضوع نستطيع من خلاله جمع عدد من المخرجين العرب، وكنا نعمل قبل ذلك مع السيناريست عزة شلبي، وسألناها عن أفكار يمكن تقديمها، واقترحت أن نقدم فيلم عن الحب من خلال تناوله في إطار من الكوميديا السوداء، ومع وجود فيروس كورونا وقصة الإغلاق، قررنا أن نتحدث عن الحب بطريقة غير كلاسيكية، وبدأنا نكلم المخرجين".

وبسؤاله بشأن التكلفة الإنتاجية وهل كانت أكثر من تقديم فيلم واحد طويل؟، قال أنطوان "التكلفة الإنتاجية لم تكن مشكلة أبدًا، كانت لدينا فكرة نريد تنفيذها وهي أن كل مخرج يقدم فيلما قصيرا، وفقا للرؤية التي يريدها، إما بأن يكتب هو السيناريو أو يعمل مع من يريد أن يتعاون معه، لكن مع احترام أن يكون الفيلم أحداثه تدور عن الحب وبكوميديا سوداء، وكذلك نشاهد تفاصيل المنطقة التي تقع فيها الأحداث، لذلك كان الأهم من التكلفة أن تتبلور الفكرة، وأعطايناهم المساحة التي يريدونها".

سلسلة "في الحب.. والحياة" المكونة من 8 أفلام قصيرة منفصلة تعكس منظور الحب في إطار درامي في 6 دول عربية مختلفة وهي (مصر، وتونس، والمغرب، وفلسطين، والسعودية، ولبنان).

يحكي كل فيلم من السلسلة عن قصة تتعلق بالحب يغلب عليها طابع الكوميديا السوداء وتحدث جميعها في يوم واحد وهو عيد الحب.

تجمع السلسلة نخبة من المخرجين العرب المبدعين والحاصلين على عدة جوائز عالمية ومحلية، وهم المخرج هاني أبو أسعد والمخرجة أميرة دياب من فلسطين، والمخرج عبدالمحسن الضبعان من السعودية، والمخرج هشام العسري من المغرب، والمخرج خيري بشارة، والمخرجة ساندرا نشأت من مصر، والمخرجة كوثر بن هنية من تونس، والمخرج محمود الصباغ من السعودية والمخرج ميشيل كمون من لبنان.

القصة الأولى - يوم الحداد الوطني في المكسيك

كتابة: نورا الشيخ

إخراج: خيري بشارة

بطولة: آسر ياسين، بسمة، ندى الشاذلي، علي صبحي، نورا شيشة

القصة الثانية - أخويا

كتابة: رفيق مرقص

إخراج: ساندرا نشأت

بطولة: أحمد عز، بسنت شوقي، صلاح عبدالله، أدهم حسام

الحكاية الثالثة - القلب الأحمر الكبير

كتابة: ميشيل كمون

إخراج: ميشيل كمون

بطولة: ايلي نجيم، ريتا حايك، فادي أبي سمرا

الحكاية الرابعة- سيدي فالنتين

كتابة: هشام العسري

إخراج: هشام العسري

بطولة: ناصر أقباب، فاطمة الزهراء قنبوع

القصة الخامسة - كازوز

كتابة: أميرة دياب

إخراج: هاني أبو أسعد وأميرة دياب

بطولة: عامر حليحل، شادن قنبورة، سامر بشارات

القصة السادسة - حب في ستوديو العمَارية

كتابة: محمود الصباغ

إخراج: محمود الصباغ

بطولة: سامي حنفي، ضي الهلالي، سارة بارد

الحكاية السابعة - الأعشى

كتابة: محمد آل حمود، وعبدالمحسن الضبعان

إخراج: عبدالمحسن الضبعان

بطولة: مشعل المطيري، ريم الحبيب

القصة الثامنة - مسلخ السعادة

كتابة: كوثر بن هنية

إخراج: كوثر بن هنية

بطولة: عبدالحميد بوشناق، مراد الغرسلي، أنيسة داود