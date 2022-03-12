بيع عملة نقدية تعود إلى القرن الـ14 بمبلغ 185 ألف دولار

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 42 دقيقة

في مفاجئة غريبة نوعاً ما عثر عالم ابحاث متقاعد في انجلترا على عملة ذهبية نادرة، من نوع “الفهد” تعود إلى القرن الـ14 بمبلغ 185 ألف دولار، وبيعت العملة بمزاد في ‏مايفير بالعاصمة البريطانية لندن.‏

وتم بيع العملة النادرة، إلى مشتر بريطاني، وفقا لبيان صحفي صادر عن دار المزادات “ديكس نونان ويب” وأكتشف آندي كارتر ويبلغ من العمر 65 عاما، أثناء استخدامه لجهاز كشف عن المعادن في أحد الحقول في عام 2019، وفقا لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية، وعبّر كارتر عن سعادته البالغة من المبلغ الذي حصل عليه من دار المزادات نظير بيع العملة النادرة لها، لافتا إلى أنه تقاسمه مع صاحب الأرض، حيث عثر على العملة.

ويتميز تصميم العملة الذهبية بفهد يجلس في وضع مستقيم ويرتدي لافتة.

وتوازي القيمة الاسمية للعملة 3 شلنات أو 36 بنسا من الفضة، وهو ما كان يشكل تقريبا راتب شهر بالنسبة للشخص العادي في ذلك الوقت بالقرن الـ14.

وأشارت دار المزادات إلى أن العملة الذهبية النادرة تعود إلى يناير/ كانون الثاني عام 1344، وقدمها الملك إدوارد الثالث بغرض تسهيل التجارة مع أوروبا، وظلت متداولة بين البريطانيين لمدة 7 أشهر فقط قبل أن يتم سحبها، وتابعت الدار في بيانها الصحفي أن العملة التي تم بيعها “في حالة جيدة جدا”، ويتوافر منها 5 قطع فقط.