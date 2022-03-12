بسبب الديون شريف إدريس يقرر الاعتزال والسفر

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

في اعلان غير مسبوق في طريقة الشرح، أعلن الفنان المصري شريف إدريس اعتزاله الفن عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، مقرراً الابتعاد عن الوسط الفني وتغيير مسار حياته قائلاً “بعد 35 سنة سعي وتعب وشقى في الوسط الفني.. قررت الاعتزال والابتعاد تماماً وتغيير مسار حياتي، وأي حد عنده فرصة سفر ليا سأكون شاكرا له وده طلبي الوحيد، وده قرار أخدته بعد ما الأمور وصلت في الوسط الفني لمرحلة عبثية”.

وتابع إدريس “الأمور وصلت إني بقيت بشوف بعض الزملاء بيشحتوا الشغل علني علشان يشتغلوا لأن الشغل بقى متقسم على ناس معينة، فلو الأمور وصلت لكده أبعد أحسن، وحتى لما بيجي شغل بيتفرض عليك توافق بأقل الفلوس وتخرج من الشغل مديون، ومواقف مهينة زي إن شركة إنتاج تعرض عليك أجر هو قيمة ربع أجرك والسبب إنه الميزانية مصروفه ع الديكور، طب خلوا الديكور يمثل”.

وتابع قائلا: “هحكيلكم موقف حصل معايا من أسبوع، اتصل بيا حد قالي عايزين حضرتك بكره عندك تصوير في مسلسل كذا بس هتدفع عشرة في الميه للكاستينج دايريكتور، كان هيجيلي جلطة بعد ما قفلت المكالمة ووافقت علشان أنا محتاج أشتغل ومحتاج فلوس”.

وأضاف الفنان “ماقدرتش أستوعب الفكرة بصراحة إني بعد العمر ده مضطر أدفع علشان اشتغل فاتصلت واعتذرت، وده الحال حالياً إن الأمور بقت في إيد كاستينج دايريكتور، وده موقف من مواقف كتير مريت بيها لو حكيتها محتاجة كتاب مش بوست ع الفيس، فطالما الشغل بقى لازم يتدفعله، وطالما الشغل بقى بالشحاتة، يبقي بلاش أحسن”.

وتابع الفنان بكلمات حزينة “أنا طول عمري راضي الحمد لله، بس حقيقي أنا وصلت لمرحلة اكتئاب وصلتني إني بقيت بنام أحلم بكابوس إني بقتل عيالي وبقتل نفسي، لأني وصلت لمرحلة نفسية ومادية إني بقيت مش قادر أربيهم ولا أصرف عليهم، وأنا عندي ثلاثة أطفال فمتخيلين حجم المسؤولية، وبقيت مديون لطوب الأرض”.



واستكمل منشوره طالباً من جمهوره فرصة للسفر “حقيقي لو حد عنده فرصة سفر ليا هاكون شاكر ليه جداً وهيكون جميل في رقبتي لحد ما أموت، لأن حقيقي أنا مش قادر أعيش في البلد دي تاني، أنا حاولت أسعى في أي مجال تاني بس ماقدرتش، وحقيقي لو اتعرض عليا بطولات بعد البوست ده هرفضها لأن البوست ده هو نهاية علاقتي بالمجال اللي اتربيت فيه ودرسته وعشت فيه كل تفاصيل حياتي، والحمد لله على كل شيء”.

واختتم منشوره قائلاً “همسح أبلكيشن فيسبوك من تليفوني لأني هنزل أبيع تليفوني أصلاً، فأنا هكون متاح أونلاين لحد بالليل، لو حد عنده فرصة شغل وسفر ليا ومش معاه رقمي ياريت يجيبه من أي حد، أنا مش محتاج طبطبة من حد أنا محتاج فرصة سفر وشغل تخليني أعيش ولادي حياة كريمة وبس، شكرا لكم محبتي للجميع، هاين عليا أقوم أرمي نفسي من البلكونة بعد ماوصلت إني اكتب البوست ده”.