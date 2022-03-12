الشرطة الفرنسية تعثر على خمس جثث متحللة داخل شقة

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

في حادثة مروعة، عثرت فرقة من الانقاذ في شقة متواجدة شرق فرنسا، على خمس جثث متحللة وتعود لأم واربعة اطفال في مختلف العمر، بحيث

أعلنت السلطات الفرنسية، العثور على جثث أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و 12 عاما وامرأة قد تكون والدتهم، داخل شقة في مدينة غرونوبل بوسط شرقي البلاد، مساء يوم الجمعة.

وقال نائب المدعي العام، بوريس دوفو، إن فرق الانقاذ توجهت إلى الشقة بعد تلقيها بلاغات عن أشخاص لا يردون على النداءات، وأضاف المصدر أن عناصر الانقاذ ما لبثوا أن عثروا على “خمس جثث متحللة في شقة لا تتوافر فيها الشروط الصحية”.

وأوضح بوريس دوفو أن الجثث تعود إلى أربعة أطفال تبلغ أعمارهم ثلاث سنوات وثماني وعشراً واثنتي عشرة سنة، وإلى امرأة في التاسعة والثلاثين.

مصدر في الشرطة لوكالة “فرانس برس” أن الجثث التي جرى العثور عليها في الشقة قد تكون “لأم وأطفالها”.

وأكد المصدر أن التحقيقات الأولية “تحمل على الاعتقاد أن الأطفال تعرضوا للقتل وأن الأم انتحرت بتناول عقاقير خطرة” ، لكنه أشار إلى أن هذه الفرضية غير مؤكدة بعد.