رغم الخسائر الضخمة.. إيلون ماسك يواصل صدارة قائمة أثرياء العالم

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 10:23 مساءً - واصل رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، التربع على عرش أغنياء العالم، رغم خسارته لأكثر من 10 مليارات دولار الأسيوع الماضي.

شهدت قائمة أغنى 10 مليارديرات في العالم، تراجع شبه جماعي خلال الأسبوع الماضي، وجاء في صدارة الخاسرين إيلون ماسك.

ورغم ذلك لم تشهد المراكز الثلاثة الأولى أي تغير بتصدر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.

ووفق حسابات “فوربس” المعتمدة على إغلاق أسواق الأسهم الأمريكية في 11 مارس/آذار 2022 (آخر يوم تعاملات في الأسبوع الماضي)، شهدت القائمة تصدر إيلون ماسك رئيس “تسلا” التنفيذي، بفارق 47.6 مليار دولار عن الملياردير الأمريكي جيف بيزوس.

وفي المركز الأول بالقائمة، تصدر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بصافي ثروة تقدر بنحو 218.9 مليار دولار، رغم تكبده خسائر قدرها 10.2 مليار دولار، بما يعادل 4.65% من إجمالي ثروته.

وفي المركز الثاني، جاء الأمريكي جيف بيزوس مؤسس أمازون، بصافي ثروة تقدر بنحو 171.3 مليار دولار، محققا خسائر بلغت 100 مليون دولار، بما يعادل 0.05% من إجمالي ثروته.

وفي المركز الثالث جاء الملياردير الفرنسي برنارد أرنو مؤسس مجموعة LVMH للسلع الفاخرة، بصافي ثروة قيمتها 158.7 مليار دولار، حيث ربح نحو 3.8 مليار دولار، بما يعادل 2.39%.

وفي المركز الرابع، جاء الأمريكي بيل جيتس مؤسس “مايكروسوفت”، بصافي ثروة 129.2 مليار دولار، فاقدًا نحو 2 مليار دولار، بما يعادل 1.54% من ثروته.

وفي المركز الخامس، حل الأمريكي المخضرم وارين بافيت رئيس “بيركشاير هاثاواي”، بصافي ثروة 117.9 مليار دولار، محققًا مكاسب بنحو 500 مليون دولار، بما يعادل 0.42% من قيمة ثروته.

وفي المركز السادس، جاء لاري بيج من جوجل بصافي ثروة 110.7 مليار دولار، حيث فقد نحو 1.6 مليار دولار، بما يعادل 1.44%.

وفي المركز السابع، حلَّ الأمريكي سيرجي برين من جوجل بصافي ثروة 106.8 مليار دولار، مسجلًا خسائر بنحو 1.4 مليار دولار، بما يعادل 1.31% من إجمالي ثروته.

وفي المركز الثامن جاء الأمريكي لاري أليسون من “أوراكل” بصافي ثروة 105.6 مليار دولار، بمكاسب بلغت 800 مليون دولار، بما يعادل 0.75%.

وفي المركز التاسع حل الأمريكي ستيف بالمر من مايكروسوفت بصافي ثروة 90.5 مليار دولار، حيث فقد نحو 3.5 مليار دولار، بما يعادل 3.86% من إجمالي ثروته.

وفي المركز العاشر جاء الملياردير الهندي غوتام أداني رئيس مجلس إدارة آداني جروب، بصافي ثروة قيمتها 90.2 مليار دولار، بخسائر بلغت 100 مليون دولار، بما يعادل 0.1%.