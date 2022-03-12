شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يفتتح حفل مهرجان أبيدوس بأغنية "برمى السلام".. وللحضور: بحبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح النجم مدحت صالح حفله الغنائى ضمن فعاليات آخر أيام مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء الذى يقام فى سوهاج فى دورته الأولى بأغنية "برمى السلام على بلدنا الحلوة" وسط هتاف كبير من الجمهور.

وأعرب مدحت صالح عن سعادته بالغناء وسط جمهور سوهاج الذي يتميز بالطيبة والأخلاق قائلاً للحضور: بحبكم. مضيفا؛ أنه يشكر وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وهيئة تنشيط السياحة على وجوده في المهرجان.

وأحيا أمس النجم على الحجار حفلا غنائيا ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان ابيدوس للموسيقى والغناء في سوهاج في دورته الأولى والذي رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عدد كبير من أغانيه منها المرتبطة بالأعمال الصعيدية التي قدمها في تترات المسلسلات وغيرها من أغانيه ومنها بدور عليكي والليل وآخره ومهما كان احنا بشر وعارفة وعريسنا واصل ومسألة مبدأ ويابو الريش وخاصمني يازماني ويا العروسة اللى بتغسل خلاجتها فى خليجي وتجيش نعيش، واختتم الحفل بأغنية اللي بني مصر كان في الأصل حلواني .

وكان قد بدأ النجم على الحجار حفله الغنائي ضمن فعاليات ثاني أيام مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء الذي يقام في سوهاج في دورته الأولى بأغنية "المال والبنون" وسط هتاف كبير من جمهور الصعيد.

وقال على الحجار أنه مبسوط بالغناء في أقدم معابد التاريخ، ووجه الشكر لكل من محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي وايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التي طول الوقت معتقدة أن الفن والسياحة والاقتصاد شئ واحد .

وإنطلقت أول أمس فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا مجدي صابر وخالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج .

وقالت ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن جمهور الصعيد أثبت أن لديه الوعى الكافي بالفن، وموخرا أقيم مهرجان دندرة في قنا وحضره مايقرب من 20 الف ويدل على أن الفن جزء من تكوين الشخصية المصرية التي ابهرت العالم على مر العصور لأن مصر بلد الفن والحضارة والإبداع .

وأضافت أنها توجه الشكر لكل من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رعايته لمهرجان ابيدوس، وخالد العناني وزير السياحة والآثار على دعمه للمهرجان ومحافظ سوهاج اللواء طارق الفقي على مساندته لجميع الانشطة في المحافظة.

وأكدت ايناس عبد الدايم أن رايات التنوير تشمل كافة ربوع مصر باعتبارها أحد مفردات التنمية التى تعزز بناء الإنسان وأضافت أن مهرجان ابيدوس للموسيقى والغناء يعد الأول من نوعه بمحافظة سوهاج وياتى كنموذج للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة بهدف ترسيخ دور القوى الناعمة فى تطوير المجتمع وإعادة تشكيل الوعى، وأكدت على أهمية دور الثقافة والفنون فى الترويج للحضارة المصرية مشيرة إلى استمرار تحديث خطط تحقيق العدالة الثقافية بين أبناء مصر .