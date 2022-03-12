شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية بصوت الراحل سمير غانم تخرج للنور لأول مرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الإعلامية شافكى المنيرى، فى برنامج "التاسعة" المعروض على القناة الأولى، أمس الخميس، أغنية للنجم الراحل سمير غانم، من كلمات الشاعر الكبير شوقى حجاب، وتخرج للنور من قبل.

وقال الشاعر شوقى حجاب، إن النسيان وراء عدم نشر أغنية "السلام عليكم"، والتي تم تسجيلها قبل 40 عامًا من الآن، وتابع: "أنا نسيت وهو نسى وخلاص.. لأننا كنا نسجل شيء آخر وقال أنا عاوز أسجل الأغنية فقلت له يلا وبعد ما انتهينا منها هو نسى وأنا نسيت".

وأضاف "حجاب"، خلال اتصال هاتفى اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى تقدمه الإعلامية شافكى المنيرى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أبناء الفنان الكبير الراحل سمير غانم ليسوا على علم بهذه الأغنية، وتابع:" ولا هو نفسه لو كان عايش مكنش افتكر".

وأثنى "حجاب"، على إيمى ودنيا سمير غانم، وبما يقدماه من فن واستكمال لمسيرة والديهما، مناشداً أبناء سمير غانم أن يعملوا على إحياء هذه الأغنية ويشاركوا فيها من خلال إعادة احيائها مرة أخرى، وتابع:"وأنا عاوز أقول ليهم حاجة..اللى خلف مامتش .. الراحل كان عظيم كإنسان وفنان وروحه مازالت طاغية".