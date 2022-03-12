فن ومشاهير

بكت من شدّة التأثر.. شيرين عبد الوهاب تخرج عن المألوف في حفل الكويت

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ حفلاً فنيًا كبيرًا ليلة أمس الجمعة 11 فبراير على مسرح Sirbb Circuit في الكويت.

قدمت شيرين خلال الحفل باقة من روائعها الفنية، فبدأت بأغنية “مش عايزة غيرك أنت”، ثم تابعت بمجموعة من أغنياتها القديمة والجديدة التي حصدت تفاعلاً واسعاً من الحاضرين، كما لبت طلب الجمهور الذي راح يطالب بأغنيات محددة.

وخلال تأديتها أغنيتها الشهيرة “ضعفي”، بكت شيرين من شدّة التأثر، ووجهت رسالة إلى الجمهور قائلةً: “وحشتوني حبايب قلبى.. الدنيا من غيركو وحشة وأنتو أغلى الناس.. ليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرني بأيام وحشة”.

شيرين تألقت في الحفل بلوك كاجول خارج عن المألوف، فارتدت بنطلون لماعاً مع ” هودي” باللون الأسود وحذاء رياضي، واختارت الإطلالة بمقاس واسع.

ونشرت شيرين عبد الوهاب صورًا من الحفل عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” وشكرت الجمهور الكويتي على حسن الاستضافة قائلةً: “شكرا أهل الكويت علي حسن الاستضافة والاستقبال”.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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