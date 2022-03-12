نوال الزغبي تجتاح التواصل الإجتماعي.. ليلة ساحرة في “فبراير الكويت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في حفل استثنائي تميّز بحضوره الجماهيري الكبير، أشعلت النجمة اللبنانية نوال الزغبي أجواء حفلها الغنائي الذي أقيم ضمن فعاليات “فبراير الكويت” مساء أمس الجمعة 11 مارس.

قدّمت نوال الزغبي خلال الحفل مجموعة من روائع أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات، فافتتحت السهرة بأغنية “غريب الراي” لتغني بعدها العديد من الأغنيات من بينها “على دلعونا”، و”كده باي”، و”مين حبيبي أنا”، و”بيلبقلك”.

ووسط هتافات الجمهور غنّت نوال الزغبي لأوّل مرّة على مسرح “الأرينا” في الكويت أغنيتها الجديدة “لسه باجي على بالك” فردّد الساهرون كلمات الأغنية التي حفظوها رغم صدورها منذ أيام، كما صفقوا لها بحرارة تعبيرًا عن محبّتهم الكبيرة لها.

من جانبها وجهت نوال الزغبي كلمة للجمهور الكبير الذي حضر الحفل، وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان “فبراير الكويت”. كما نشرت صورًا من السهرة عبر صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت قائلةً: “ليلة ساحرة في فبراير الكويت”.

تألقت نوال الزغبي في الحفل بفستان طويل من اللون الأبيض، ونالت إطلالتها إعجاب الجمهور والمتابعين الذين نشروا فيديوهات لمقاطع من السهرة على مواقع التواصل الإجتماعي، فتصدّر هاشتاغ “#نوال_الزغبي_في_الكويت” قائمة الترند في الكويت، والإمارات، ولبنان وعدد من البلدان العربية.

يذكر أن نوال الزغبي طرحت منذ أيام أغنيتها الجديدة “لسه باجي على بالك”، من كلمات أمير طعيمه وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نور، أما كليب الأغنية فحمل توقيع المخرج فادي حداد والعمل من إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.