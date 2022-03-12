شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أسبوع للفيلم الفلسطينى بسينما الهناجر بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح سفارة دولة فلسطين بالقاهرة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، غدًا الأحد الساعة، الدورة الخامسة لأسبوع الفيلم الفلسطيني بجمهورية مصر العربية، تزامنًا مع يوم الثقافة الفلسطينية المعتمد في يوم ميلاد الشاعر الكبير محمود درويش.

وتستمر فعاليات الدورة الخامسة لأسبوع الفيلم الفلسطيني خلال الفترة 13 إلى 16 مارس بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، حيث سيكون فيلم الافتتاح "عمر" للمخرج محمد نايف علي، كما تقام فعالية الختام احتفاء بالعرض الأول لفيلم "استعادة " في مصر للمخرج رشيد مشهراوى.

ويشهد أسبوع الفيلم الفلسطيني عرض ثمانية وعشرين فيلما ما بين الروائي والتسجيلي والوثائقي ، وذلك على مدار أربعة أيام تقدم خلالها برنامج مميز من العروض السينمائية، بالإضافة إلى حلقات النقاش وورشات عمل صناعة الأفلام و ندوتين تحت عنوان" الفيلم الفلسطيني في المهرجانات الدولية والمنصات الحديثة "، و"القدس في السينما العربية"، تستعرض من خلالها القضايا الفلسطينية بلغة سينمائية معاصرة تتناول قصصاً تعكس حياة الفلسطيني اليومية وانعكاس القضايا السياسية على تفاصيله الاجتماعية، وتعمل على ترسيخ الرواية الفلسطينية والتصدي لمحاولات طمس الحقائق وتزييفها.

يتضمن جدول عروض الأفلام التي تبدأ من الثالثة عصرا يوميا ، فيلم "الكوفية "افنان القطراوي ، "صبايا كلمنجارو" ميساء الشاعر ، "يوما ما" أسماء المصري ، "ميلاد مر"محمد فرحان ، "بين ضفتين "تامر شوامرة ،"ابن الشوارع" محمد المغني، "عائد إلى غزة "خالد الشيخ ، "حياة بالقطارة" خميس المصري، "صيف حار جدا" أريج أبوعيد، "عشر حكايات من الحياة مع دون هتشيسون" بسام المهر،"مونولوجات غزة عشرة أعوام وللحلم بقية "ایمان عون، "ترميم" إبراهيم عطلة، "منع أمني" محمد المغني، "المتوج بأوراق الغار" حياة أمجد لبان، "العشرين" منه الله احمد، "المفتاح" فتحي عمر، "لو أخذوه" ليالي کیلاني، "أرض ميتة" أمجاد هب الريح،" بطول 120 كم" وسيم خير، "شطة 58 " يوسف الديك ، "ادم" أية ملكة، "خلف السياج" تمارا ابو لبن، "العنصرية" فايق جرادة،" الراعية" فداء عطايا، "حراس الأرض" رائد دزدار، "غزة مونامور" عرب ناصر - طرزان ناصر، استعادة " رشید مشهراوي" .