فن ومشاهير

شيرين بعد حفلها: شكرًا أهل الكويت على حسن الاستضافة والاستقبال.. صور وفيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين بعد حفلها: شكرًا أهل الكويت على حسن الاستضافة والاستقبال.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة شيرين عبد الوهاب، عن سعادتها بحفلها الغنائى الذى أقيم ليلة أمس الجمعة، فى مدينة الكويت لرياضة المحركات، بدولة الكويت الشقيقة، الذى رفع لافتة كامل العدد، وقدمت خلاله أشهر أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور بدأتها بـ"مش عايزة غيرك أنت"، كما لبت مطالب جمهور الحفل الذى طلب أغانى معينة خلال الحفل.

ونشرت شيرين، عبر حسابها على انستجرام، صور وفيديو من الحفل الذى أقيم أمس، صحبتها بتعليق: "شكرًا أهل الكويت على حسن الاستضافة والاستقبال".

 

 

وتفاعلت شيرين مع جمهور الحفل خلال الفواصل بين الأغنيات وقالت بعفويتها المعهودة: "وحشتونى حبايب قلبى.. الدنيا من غيركوا وحشة وأنتوا أغلى الناس.. ليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرنى بأيام وحشة".

وتألقت النجمة شيرين عبد الوهاب، فى حفلها الغنائى الذى أقيم مساء الجمعة، فى دولة الكويت الشقيقة، وقدمت من خلاله عددا من أغانيها القديمة والجديدة، وسط حشود جماهيرى كبير، تفاعلت معه شيرين بالبكاء.

وأطلت شيرين، خلال الحفل على جمهورها بإطلالة مميزة، حيث ظهرت مرتدية سويت شيرت وبنطلون جلد، وسط تصفيق حار وإعجاب من الجمهور بإطلالتها وأغانيها الرائعة.

شيرين
شيرين

 

شيرين فى الكويت
شيرين فى الكويت

 

حفل شيرين فى الكويت
حفل شيرين فى الكويت

 

sherine_275475787_674928670623198_4164625199155917251_n
 

 

sherine_275598855_949585518974834_8853783698570849915_n

 

 

 

 

sherine_275629436_461670455746984_3341835371087351179_n
 

 

sherine_275537956_342338601155519_6161912562408533260_n
 

 

sherine_275641898_1026760221579819_216724840812734729_n
 

 

sherine_275657138_719655996067205_8118185308117154588_n
 

 

sherine_275667920_1884674061921840_611951949673169410_n
 
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا