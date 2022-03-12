شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين بعد حفلها: شكرًا أهل الكويت على حسن الاستضافة والاستقبال.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة شيرين عبد الوهاب، عن سعادتها بحفلها الغنائى الذى أقيم ليلة أمس الجمعة، فى مدينة الكويت لرياضة المحركات، بدولة الكويت الشقيقة، الذى رفع لافتة كامل العدد، وقدمت خلاله أشهر أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور بدأتها بـ"مش عايزة غيرك أنت"، كما لبت مطالب جمهور الحفل الذى طلب أغانى معينة خلال الحفل.

ونشرت شيرين، عبر حسابها على انستجرام، صور وفيديو من الحفل الذى أقيم أمس، صحبتها بتعليق: "شكرًا أهل الكويت على حسن الاستضافة والاستقبال".

وتفاعلت شيرين مع جمهور الحفل خلال الفواصل بين الأغنيات وقالت بعفويتها المعهودة: "وحشتونى حبايب قلبى.. الدنيا من غيركوا وحشة وأنتوا أغلى الناس.. ليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرنى بأيام وحشة".

وتألقت النجمة شيرين عبد الوهاب، فى حفلها الغنائى الذى أقيم مساء الجمعة، فى دولة الكويت الشقيقة، وقدمت من خلاله عددا من أغانيها القديمة والجديدة، وسط حشود جماهيرى كبير، تفاعلت معه شيرين بالبكاء.

وأطلت شيرين، خلال الحفل على جمهورها بإطلالة مميزة، حيث ظهرت مرتدية سويت شيرت وبنطلون جلد، وسط تصفيق حار وإعجاب من الجمهور بإطلالتها وأغانيها الرائعة.



شيرين



شيرين فى الكويت



حفل شيرين فى الكويت























