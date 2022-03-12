شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى: استمتعت بمشاركتى فى برنامج الدوم وفرصة لمقابلة مواهب من محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة ليلى علوى، عن سعادتها بالمشاركة فى لجنة تحكيم برنامج الدوم، مع المخرج تامر محسن والمايسترو نادر العباسى، مؤكدة أنها فرصة رائعة لمقابلة مواهب عديدة من مختلف محافظات مصر.

وكتبت ليلى، عبر حسابها على إنستجرام: "استمتعت بمشاركتى كلجنة تحكيم فى برنامج الدوم مع المخرج تامر محسن والمايسترو نادر العباسى، لأنه كان فرصة نقابل مواهب عديدة من مختلف محافظات مصر".

وأضافت ليلى: "انبسطت معاهم وفرحت للى كسبوا وتأثرت مع اللى غادروا، تمنياتى بالتوفيق للجميع فى المراحل المقبلة".



ليلى علوى

وسبق وقال المخرج تامر محسن، إن مصر مليئة بالمواهب في كل المحافظات، وسيكون هناك إقبال كبير جدا على برنامج "الدوم" في الموسم الثاني، فيما قالت الفنانة ليلى علوي، إن تجربة برنامج "الدوم" أثرت المواهب في كل محافظات الجمهورية.

وقال المايسترو نادر عباسي، إن مشاركته في برنامج "الدوم" شئ جديد لاسيما بتواجده في لجنة التحكيم لتقييم الأداء التليفزيوني والغناء والتمثيل، مبينا أن مصر مليئة بالمواهب الكثيرة جدا ومن الجيد أن هناك مؤسسة توجه الشباب وتقدمهم في الفترة المقبلة.

برنامج الدوم من إنتاج شركة "ميديا هب سعدى - جوهر" بالتعاون مع وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، وتتبناه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويهدف برنامج الدوم لاحتضان جميع المواهب الشابة من سن 16 إلى 28 عامًا، لإعطائهم فرصة للظهور للنور وكسر جميع الصعوبات والموانع التى واجههوها، فهو بوابة أمام تلك المواهب من أجل العبور للشهرة والنجاح.



ليلى علوى